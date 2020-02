Achille Lauro Live 2020

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne (www.ticketone.it) dalle ore 16.00 di oggi e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 28 febbraio.

È tempo di morire ora per rinascere in una nuova identità.

Non è più tempo di sopravvivere come una volta.

Achille Lauro si presenta alla musica con un progetto ampio, con uno sguardo a 360° sull’arte. I live di Achille Lauro non saranno semplici concerti musicali, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali: luci, suoni, scenografie, costumi e performance per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali.

Warner Music Italy ha recentemente conferito a Lauro De Marinis l’incarico di Chief Creative Director per lo sviluppo artistico nel mercato italiano di Elektra Records, etichetta leggendaria che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come AC / DC, Queen e The Doors.