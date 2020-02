Eros Ramazzotti “Vita Ce N’è World Tour” Grande successo a Stelle a Strisce per l’impresa live

Share Facebook

Dopo il sold out al Madison Square Garden di New York nuove straordinarie sorprese per Miami super ospite dello show la star internazionale Luis Fonsi sul palco dell’American Airlines Arena anche tre grandi artisti italiani: Takagi & Ketra e Fred De Palma

Prosegue inarrestabile la corsa a stelle e strisce del VITA CE N’E’ WORLD TOUR: dopo i recenti successi di Sao Paulo e Atlantic City, Eros Ramazzotti ha trionfato anche a New York con uno show sold out, stregando i numerosissimi fan accorsi ieri, martedì 25 febbraio, all’Hulu Theater del Madison Square Garden. A distanza di quattro anni dal Perfetto World Tour, la Grande Mela è tornata ad applaudire il cantautore dei record, pri-mo italiano nella storia ad essersi esibito in uno dei templi della canzone americana, il Radio City Music Hall. Il pubblico ha cantato instancabilmente assieme ad Eros i brani del nuovo album VITA CE N’È, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre nei suoi 35 anni di carriera.

Prima di volare a Boston, Eros Ramazzotti annuncia oggi una grande sorpresa: ad accompagnarlo sul palco dell’American Airlines Arena di Miami il 1 marzo ci saranno infatti ben quattro ospiti speciali, che si uniranno al cantautore per celebrare la musica in una grande festa dal respiro internazionale.

A salire sul palco di Miami con Ramazzotti ci sarà un super ospite, la star internazionale Luis Fonsi. L’autore della hit mondiale Despacito ha all’attivo una fresca collaborazione con il cantautore, con cui ha firmato il singolo Per le strade una canzone, contenuto nel disco VITA CE N’È e proposto anche in occasione della par-tecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove Eros era super ospite e dove i due artisti hanno duettato insie-me. E proprio le strade soleggiate di Miami erano state scelte lo scorso anno per girare il videoclip della can-zone, riuscito inno alla musica, alla condivisione e al divertimento.

Ma non è tutto: ad aprire lo show di Eros a Miami saranno Takagi & Ketra, producer di punta nella rosa dei protagonisti del nuovo pop italiano: i due artisti, che hanno firmato le hit più fortunate degli ultimi cinque anni, condivideranno il palco con il rapper le cui canzoni hanno scalato tutte le classifiche digitali e di strea-ming, con trascinanti ritmi reggaetton, Fred De Palma. Una vera e propria festa nella festa, in cui Eros vuole celebrare la nuova scuola del pop italiano nel mondo e in particolare in una città che è da sempre punto di incontro e di espansione tra i ritmi latini e le produzioni internazionali.

Per Ramazzotti sarà il giusto coronamento di un’incredibile impresa live che ha già conquistato più di 80 città in tutto il mondo e oltre 800 mila spettatori, con nuove sorprese in serbo nelle ultime date di fuoco, previste a marzo tra States e Canada.

Una grandiosa avventura dalla produzione internazionale e dall’allestimento innovativo, un’eccellenza italiana e una band incredibile per il tour prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Andrea Pieroni per Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim.

Sul palco insieme a Eros Ramazzotti, otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazio-nale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).

Il VITA CE N’È WORLD TOUR è prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo interna-zionale CTS Eventim.

La radio partner di VITA CE N’È WORLD TOUR è RDS.

Info su www.ramazzotti.com, www.ticketone.it e www.vertigo.co.it

VITA CE N’È WORLD TOUR // Calendario 2020

FEBBRAIO

27 Boston, Boch Center – Wang Theater

MARZO

01 Miami, American Airlines Arena

04 Chicago, Rosemont Theater

07 Toronto, Scotiabank Arena

09 Montreal, Place Bell

13 Los Angeles, The Forum