Dopo 25 anni torna in radio uno dei primi singoli dei Dirotta Su Cuba

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Da venerdì 28 febbraio sarà in rotazione radiofonica, disponibile sulle piattaforme online e negli store digitali “THINKING OF YOU” (DOVE SEI): i DIROTTA SU CUBA, band simbolo del funky italiano, celebra il 25esimo anniversario di “DOVE SEI” con una collaborazione con il rapper americano SONNY KING, arricchendo lo storico brano di nuove contaminazioni.

«I Dirotta hanno sempre amato le contaminazioni e le collaborazioni e la nostra musica si presta particolarmente – commenta SIMONA BENCINI, voce e frontwoman della band fiorentina – Il feat. con Sonny nasce grazie alla comune collaborazione con Music4Love ed è stato subito “amore al primo ascolto”: ha un modo di rappare che mi piace molto, c’è tanta melodia nel suo fraseggio ritmico e lo trovo molto sofisticato ed adatto al nostro stile. Insieme a lui, siamo riusciti a far tornare contemporaneo un brano di 25 anni fa».

“THINKING OF YOU” (DOVE SEI), annunciato in anteprima insieme al rapper durante la finale del programma tv “All Together Now”, farà parte della scaletta che la band porterà sul palco delle prossime date del tour: l’appuntamento è per il 6 marzo al Bravo Caffè di Bologna e il 19 marzo al Blue Note di Milano.

«È stato assolutamente fantastico lavorare ed esibirsi insieme a Dirotta Su Cuba, mi trattano sempre come fossi parte della famiglia! Produrre in studio con Stefano De Donato (bassista, autore, arrangiatore e fondatore dei Dirotta Su Cuba) è stata un’esperienza estremamente divertente e ho imparato molto da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme – commenta SONNY KING – Simona è un’incredibile cantante e performer che illumina il palco con la sua energia e carisma. Sono davvero grato per l’opportunità di collaborare con loro e non vedo l’ora che il mondo ascolti ciò a cui abbiamo lavorato!»

Questa la line up della band a cui per la tappa di Milano si aggiungerà Sonny King: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica), Marco Caponi (fiati).

DIROTTA SU CUBA I Dirotta su Cuba (Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili) si formano nel 1989 a Firenze. Nel 1994 il brano “Gelosia” anticipa l’album di debutto “Dirotta su Cuba”; dal disco, che diventerà platino, vengono estratti ben 5 singoli nel corso del 1995. Il secondo album “Nonostante tutto…”, pubblicato nel 1996, sarà di nuovo un successo trainato da singoli come “Sensibilità” e “Ridere”. Nel 1997 vengono invitati al Festival di Sanremo con il brano “È andata così”. Sul palco dell’Ariston con loro l’armonicista di fama mondiale TootsThielemans. Dall’esperienza nasce la raccolta antologica “È andata così”, in cui una reinterpretazione funk di “Jesahel” dei Delirium è il secondo inedito. Nel 2000 esce il quarto album “Dentro ad ogni attimo”, dal quale sono estratti i singoli “Bang!” e “Notti d’estate” che portano la band ancora in alta classifica radiofonica. Quello stesso anno Stefano De Donato lascia il gruppo. Nel 2002 esce “Fly” da cui vengono estratti i singoli “Sono qui” e la title-track “Fly”. Segue un lungo giro di concerti per l’Italia, che segnerà anche l’ultima esperienza di Simona Bencini con il gruppo, che lascerà per intraprendere la carriera solista. Nel 2007 Rossano ricomincia a lavorare con Stefano De Donato; nel 2009 il gruppo torna di nuovo insieme nella line-up originale, col rientro di Simona Bencini alla voce per il ventennale dalla fondazione del gruppo. Celebra la ricorrenza il “Back To The Roots Tour 1989-2009”, che li ha visti protagonisti sui principali palcoscenici italiani. Il 18 maggio 2012 è la data del ritorno sulle scene dei Dirotta su Cuba: usciranno tre singoli nell’arco del 2012-2013 “Ragione o sentimento”,”Essere o non essere” e “Parole”. Continua anche l’attività live, con inviti a festival e rassegne prestigiose. Il 23 settembre 2016 esce “STUDIO SESSIONS VOL.1”, prodotto da FepGroup/Warner Music, con il ritorno della formazione originale, composta da Simona Bencini, Stefano De Donato e Rossano Gentili e contiene una versione rivisitata del primo storico album dei Dirotta Su Cuba e 6 inediti. Il 18 gennaio 2019 esce “Good Things”, il loro primo brano in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra compiuto dal gruppo alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound. Il 6 settembre 2019 esce “Nothing Is Impossible”, il brano che di fatto continua la nuova produzione in lingua inglese della band fiorentina. Questo pezzo apre una nuova possibile strada ai Dirotta Su Cuba, che continuano a fondere le sonorità funky che da sempre lì contraddistinguono, gli arrangiamenti complessi ed estremamente ricchi tipici dei loro live alle nuove tendenze black delle produzioni d’oltreoceano, a cui sono molto sensibili.