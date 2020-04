“Retrogade”, è il nuovo singolo della band multiplatino Pearl Jam

Share Facebook

estratto dall’ultimo album “Gigaton”, pubblicato il 27 marzo 2020 per Island Records.

“Retrogade”, prodotto da Josh Evans, è una ballad dal suono pieno, caratterizzata da una chitarra acustica, su cui Eddie Vedder canta di non lasciarsi andare, e di cercare sempre di trovare il modo per far andare bene le cose. Il finale è un crescendo di strumentazione che coinvolge totalmente l’ascoltatore.

“Gigaton”, prodotto da Josh Evans e dai Pearl Jam, rappresenta il culmine dell’evoluzione stilistica della band di Seattle ed è il primo album in studio dopo “Lightning Bolt”, vincitore di un GRAMMY nel 2013.

La band quest’estate sarà impegnata in un tour europeo che arriverà in Italia per un’unica tappa in programma il 5 luglio 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Biglietti in vendita su ticketmaster.it e ticketone.it.

About Pearl Jam

Nel 2020 la band celebra 30 anni di esibizioni live. Dopo oltre undici album in studio e centinaia di esibizioni dal vivo, i Pearl Jam continuano a essere acclamati dalla critica e a ottenere successo di pubblico – vantando oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.