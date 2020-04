Gianna Nannini il nuovo singolo da venerdì “Assenza”

Share Facebook

Da venerdì 1 maggio sarà in radio “Assenza”, il nuovo singolo di GIANNA NANNINI estratto dall’ultimo album di inediti “LA DIFFERENZA” (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Un brano uptempo con un ritmo vivace dal sound rockabilly che, come gli altri brani dell’album, è stato registrato a Nashville in presa diretta e racchiude una grande carica di energia.

“La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music), è disponibile nei negozi tradizionali e sulle piattaforme digitali, in versione fisica (CD e vinile) e in digitale: https://SMI.lnk.to/La_Differenza.

Questa la tracklist dell’album: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

Dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.

Sempre l’1 maggio, Gianna Nannini sarà tra gli ospiti dell’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio, in diretta in prima serata su Rai 3 e in contemporanea su Rai Radio 2.