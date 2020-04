“Boyfriend” è il nuovo singolo di Selena Gomez, in radio da venerdì 01/05

In merito al singolo, SELENA GOMEZ ha dichiarato: “È un brano spensierato che parla di come cadere e rialzarsi più volte quando si è innamorati, ma è anche una presa di coscienza del fatto che non si ha bisogno di nessuno al di fuori di se stessi per essere felici”.

