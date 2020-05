Checco Zalone – “L’Immunità di gregge” dal 1 maggio 2020

Share Facebook

A SORPRESA CON UN NUOVO SINGOLO

“L’IMMUNITA DI GREGGE”

AIRDATE dal 1 maggio 2020

“Questa è solo una canzone, due note in allegria . Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con Mai come in questo momento.”

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici è un comico, cabarettista, attore, imitatore, musicista, sceneggiatore e regista italiano.

Al 2020, i suoi film hanno incassato 219 milioni di euro e compaiono nella lista dei 10 film di maggior successo della storia del cinema italiano.

Filmografia

Cado dalle nubi, regia di Gennaro Nunziante (2009)

Che bella giornata, regia di Gennaro Nunziante (2011)

Sole a catinelle, regia di Gennaro Nunziante (2013)

Quo vado?, regia di Gennaro Nunziante (2016)

Tolo Tolo, regia di Checco Zalone (2020)

