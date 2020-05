Paolo Belli in “Ci baciamo tutta la notte”

Share Facebook

Nuova veste per “Ci baciamo tutta la notte” (Etich. CinicoDisincanto), uno dei pezzi più noti di PAOLO BELLI.

Il cantante emiliano ed i suoi musicisti hanno deciso di utilizzare il tempo a disposizione in questo periodo riarrangiando e pubblicando con una nuova anima funky uno dei pezzi più conosciuti del suo repertorio. “Ci baciamo tutta la notte” è stata la fortunata sigla di “Torno sabato”, storico programma di successo in prime time su Rai1 condotto da Giorgio Panariello con la partecipazione di Paolo Belli e la sua Big Band. In questo frangente così difficile, in cui il contatto umano è stato messo da parte per cause di forza maggiore, “Ci baciamo tutta la notte” può diventare un inno alla speranza e alla voglia di tornare a stare insieme per baciarsi e stringersi in un abbraccio.

Lo showman ha presentato questa nuova versione nel programma in streaming sui suoi canali social “BELLI IN CASA”. Il format è pensato come un vero e proprio show TV di prima serata con tanto di sigla, una versione di “Un Giorno Migliore” riarrangiata per l’occasione e realizzata dalla mitica Paolo Belli Big Band. Gli ospiti si collegano da casa propria e, durante la diretta, contributi video mandati dalla regia si alternano a momenti di chiacchiere, risate e riflessione. Spazio ovviamente anche alla musica live e alle richieste da casa: gli spettatori infatti intervengono inviando messaggi che vengono letti in tempo reale. Ospiti di “Belli in Casa” finora: Giorgio Panariello, Lillo, Roy Paci, Giancarlo Magalli, Paola Minaccioni, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino, Cristina Chiabotto, Raimondo Todaro, Ciccio Valenti, Marco Ligabue e molti altri.

Dall’uscita, alla fine degli anni ’80, del suo primo album “Ladri di Biciclette” PAOLO BELLI ha tenuto centinaia di concerti, tre partecipazioni a Sanremo e due vittorie al Festivalbar, ed ha collaborato con artisti prestigiosi quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi. Negli ultimi anni, l’innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare, nella duplice veste di musicista e showman televisivo, personaggi come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci, negli show più riusciti dei varietà targati Rai1.