Amici Speciali, Michele Bravi è il favorito per i bookmaker: Irama e Gaia Gozzi lo insidiano

Mancano solo due giorni ad “Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia”, lo spin off del talent show Amici. Il programma, che andrà in onda venerdì 15 maggio su Canale 5, sarà sempre condotto da Maria De Filippi e vedrà la sfida tra 5 ballerini e 7 cantanti. Sul palco si alterneranno Michele Bravi, Giordana Angi, Random, Irama, The Kolors, Alberto Urso e Gaia Gozzi per il canto e Javier Rojas, Umberto e Alessio Gaudino, Gabriele Esposito e Andreas Muller per il ballo. Ma chi sono i favoriti nelle quote vincente di Amici Speciali? Secondo i betting analyst di Stanleybet.it è Michele Bravi a partire con il favore del pronostico, in lavagna a 2,75; seguono poi Irama (5,50) e la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Gaia Gozzi (6,00). Fuori dal podio dei favoriti, riporta Agipronews, troviamo in ordine di quota Angi (6,50), The Kolors (7,00), Muller (9,00), Urso (10,00), Rojas (13,00), Esposito (17,00), Random (21,00), Alessio Gaudino (21,00) e Umberto Gaudino (21,00). A stabilire chi passerà al turno successivo e soprattutto chi vincerà lo show saranno il pubblico da casa e quattro giudici del programma: Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti. Il ricavato di “Amici Speciali” sarà devoluto a scopo di beneficienza. FT/Agipro