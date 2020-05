Nasce l’Associazione Culturale “Manuel Frattini”

Share Facebook

SINDROME DA MUSICAL 25 maggio 2020 in streaming su MYmovies.it

biglietti disponibili da venerdì 15 maggio

Per volontà della Famiglia di Manuel Frattini e di alcuni amici è stata fondata nel mese di marzo l’Associazione Culturale “Manuel Frattini”, con la finalità di promuovere alcuni progetti in suo nome e supportare la crescita artistica di giovani talenti che desiderano dedicare la propria vita alla professione di performer, perseguendo gli stessi obiettivi e finalità che Manuel aveva nella propria professione.

Lunedì 25 maggio, giorno del compleanno di Manuel, l’Associazione ha pensato di rendere disponibile la visione in streaming dello spettacolo Sindrome da Musical, per omaggiare il talento e l’originalità di un artista che nel corso della sua carriera è diventato un punto di riferimento nel panorama del musical italiano. Lo spettacolo, scritto da Lena Biolcati con la regia di Alfonso Lambo, è in esclusiva nella Sala virtuale di MYmovies.it, grazie alla collaborazione di DNC Entertainment Factory.

Una platea virtuale, per un’unica serata speciale che prenderà il via alle ore 20 con una introduzione allo spettacolo, accessibile a tutti, affidata alle parole di Saverio Marconi, Alfonso Lambo, Mauro Simone e Andrea Verzicco. Alle 20.30 (con play per le successive 4 ore), inizierà la visione della replica di Sindrome da Musical,andato in scena presso il Teatro Repower di Milano nel 2013. E’ possibile prenotare il proprio posto a partire da venerdì 15 maggio al costo di euro 5,99 collegandosi alla pagina https://www.mymovies.it/live/sindrome-da-musical/

L’Associazione, nata senza scopo di lucro, destinerà parte del ricavato alla Fondazione Salvatore Maugeri (IRCCS Milano) specializzata in medicina riabilitativa e nella cura dei pazienti affetti da SLA e parte sarà destinato allo sviluppo di futuri progetti.

Sabato 30 maggio inoltre, nella Sala virtuale di MyMovies.it alla pagina: https://www.mymovies.it/film/2020/crazy-for-manuel/live/ sarà possibile vedere “Crazy for Manuel”, uno speciale dedicato al musical Crazy for you, realizzato grazie alla produzione della BSMT (Bernstein School of Musical Theater) e rappresentato al Teatro Duse di Bologna il 9 e 10 giugno 2017, che ha visto Manuel protagonista affiancato dagli allievi dell’Accademia. Un “docu-musical” che racconta attraverso le voci del regista Mauro Simone, della Direttrice musicale Shawna Farrell, della coreografa Gillian Bruce e della co-protagonista Matilde Pellegri, il processo creativo del musical, con filmati di backstage, video inediti e la visione di alcuni momenti dello spettacolo. Lo speciale sarà disponibile dal giorno successivo sul canale YouTube ufficiale della BSMT.

Manuel Frattini è stato di ispirazione per molti performer, un uomo e artista generoso nel trasmettere la sua arte ai colleghi che hanno condiviso con lui il palcoscenico e l’esperienza creativa, ma soprattutto al pubblico che assisteva ai suoi spettacoli e che Manuel incontrava instancabilmente al termine delle rappresentazioni. L’amore per il teatro e in particolare per il musical è testimoniato anche dall’intensa attività di insegnamento con masterclass e stage che teneva abitualmente nelle maggiori scuole e accademie italiane, alternandola alla sua attività artistica, suscitando negli allievi entusiasmo e alimentandone la passione per il teatro.

Non mancheranno nelle prossime settimane altri momenti speciali per ricordare Manuel.