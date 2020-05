Francesco Renga il nuovo singolo “Insieme: grandi amori”

In radio e sulle piattaforme digitali e da oggi in preorder e presave https://SMI.lnk.to/normale_ «Tutti …

“Insieme” è un inno alla felicità, alla speranza contro la paura di vivere – racconta FRANCESCO RENGA – È un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: è un inno all’Amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunità. Perché “la vita non è fatta per vivere da soli, la vita è fatta per amare… altro che cantare canzoni, qui c’è bisogno di grandi Amori… insieme”.