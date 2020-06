DJ Matrix, Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi il singolo “Faccio la brava”

Share Facebook

La macchina sforna tormentoni è tornata, anzi, non si è mai fermata! Dopo l’uscita della hit invernale “Courmayeur” con Carolina Marquez e Ludwig (prodotta da Gabry Ponte), venerdì 5 giugno esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “FACCIO LA BRAVA” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di DJ MATRIX con CRISTINA D’AVENA e AMEDEO PREZIOSI!

Il brano, già disponibile in presave su Spotify al seguente link https://bit.ly/presave_facciolabrava sarà contenuto all’interno della compilation “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7” di DJ MATRIX in uscita il 19 giugno.

“FACCIO LA BRAVA” è il mix perfetto tra la musica dance di ieri, e in particolare degli anni ’90, e quella di oggi. La collaborazione straordinaria tra i tre artisti racconta in chiave ironica la storia di una ragazza che rassicura il fidanzato molto geloso, in un “botta e risposta” interpretato dall’indiscussa regina delle sigle Cristina D’Avena che per la prima volta si cimenta in un brano pop/dance e Amedeo Preziosi, popolare youtuber che sta raccogliendo grande successo nel suo nuovo percorso musicale (giunto già al sesto singolo). Artefice di tutto è Dj Matrix, uno dei DJ più seguiti ed apprezzati in Italia e dal popolo del web, che ha collezionato oltre 140 milioni di streaming.

Dopo il grande successo dello scorso anno di “Musica Da Giostra vol. 6”, entrato direttamente al primo posto nella classifica delle compilation più vendute FIMI/GfK Italia, venerdì 19 giugno esce “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7”.

“Musica Da Giostra” è un format musicale creato da Dj Matrix nel 2015 che coniuga la musica dance con vari generi musicali particolarmente apprezzati tra i giovani. Volume dopo volume, “Musica Da Giostra” ha visto di anno in anno aumentare gli appassionati di musica dance, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere musicale.

Questa la tracklist di “MUSICA DA GIOSTRA VOL. 7”:

iPantellas, Giuli – Divano Marittima (vs Dj Matrix, Matt Joe)

Dj Matrix, Matt Joe, Amedeo Preziosi – Sono arrivati i carramba (prod. Parka e Durzo)

Dj Matrix, Ackeejuice Rockers, Comagatte – Twerko sulla techno

Dj Matrix, Alien Cut – L’Isola che non c’è (feat. Luca Menti)

Dj Matrix, Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi – Faccio la brava (prod. Matt Joe)

Dj Matrix, Matt Joe, Paps – Quelli della provincia (feat. Vise)

Dj Matrix, Matt Joe, Mad Fiftyone – Alice (feat. Mad Fiftyone)

Alien Cut, Dj Matrix – Non c’è nessuno che salta

Dj Matrix, Carolina Marquez, Ludwig – Courmayeur (Gabry Ponte Remix)

Dj Matrix, Giuli – Magia

Dj Matrix, Amedeo Preziosi, Matt Joe – Non sono bello ma spacco

Matt Joe – CR12

Dj Matrix – Slaughter (Dj Selecta Remix)

Met, Street Housers, Dj Matrix – Tik Tok

Dj Matrix, Matt Joe – Funkyzarro (feat. Soniko)

Ottomix, Yano vs Dj Matrix – Bhangra

Dj Matrix, Matt Joe, Rumatera – Daghine

Dj Matrix, Visco, Kianto – Fury Sax

Matt Joe, Dj Matrix – Batte forte sempre

Dj Matrix, Matt Joe – Colpa dello stress

Dj Matrix, Giuli – Il buio ha paura di noi

DJ MATRIX, all’anagrafe Matteo Schiavo, si appassiona alla musica fin da piccolo e all’età di 14 anni inizia a fare il DJ. Nel 2006 scrive la sua prima hit “Tu Vivi Nell’Aria”, divenuta in breve tempo un successo mondiale. Nel 2011 segue “La Tipica Ragazza Italiana”, singolo che sin da subito ottiene milioni di ascolti e apre in Italia la strada del genere dance cantato. Da qui, Dj Matrix diventa uno dei più seguiti disc jockey di musica dance su YouTube e collabora con Lo Zoo di 105. Nel 2013 esce il singolo “Voglio Tornare Negli Anni ‘90” e diventa “resident dj” all’Aquafan di Riccione, esibendosi al fianco di Avicii, Martin Solveig, Gabry Ponte, Fabri Fibra e molti altri. Nel 2015 escono i primi due volumi dell’antologia “Musica Da Giostra”. Negli ultimi cinque anni, Dj Matrix ha collaborato con Gli Autogol (“Baila Como El Papu” è stato certificato disco d’oro in poche settimane dalla sua pubblicazione), Gabry Ponte, Giorgio Vanni, iPantellas, Amedeo Preziosi, Carolina Marquez, Francesco Sole, Nashley, Vise e tanti altri. “Musica Da Giostra vol. 6” ha debuttato al primo posto tra le compilation più vendute nella classifica FIMI/GfK Italia. Dall’album sono stati estratti i singoli “Anche Se Non Trappo” con Amedeo Preziosi e Gabry Ponte, e “Italiani In Vacanza” con iPantellas e Giuly. A dicembre 2019 è uscito il singolo “Courmayeur” con Carolina Marquez e Ludwig (prodotta da Gabry Ponte), primo estratto dalla compilation “Musica Da Giostra vol. 7”. Inoltre, Dj Matrix ha prodotto il brano “La Mia Hit” di J-Ax feat. Max Pezzali uscita lo scorso gennaio.