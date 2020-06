Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme il nuovo singolo “Spigoli”

Share Facebook

Già milioni di streming per il brano che ha esordito direttamente al n.1 della classifica

Con milioni di streaming già registrati e l’esordio al n.1 della classifica, da venerdì 5 giugno arriva anche in radio “Spigoli”, il brano inedito di Carl Brave, Mara Sattei e tha Supreme.

I tre protagonisti della nuova scena musicale italiana si uniscono per la prima volta in un immaginario da rollercoaster disponibile su tutte le piattaforme digitali.

E il brano conta già numeri record: 6.3M di stream totali su Spotify, con 260k media stream giornalieri, debutto al #1 della Top 200 di Spotify Italia e presente nelle sue tantissime playlist: Estate Italiana, Hot Hits Italia, Italia in Alta Rotazione, Mezzanotte Chill Rap, Graffiti Pop; 487k stream totali su Apple Music, con media di 25k stream al giorno.

Tra beat ipnotici e melodia ammaliante, “Spigoli” (Island Records) amalgama alla perfezione strumentali e simboli visivi che si rincorrono e sovrappongono su un testo firmato dai tre artisti.

Carl Brave, 11 Dischi di Platino all’attivo e fresco del Disco d’Oro per il suo ultimo singolo “Che Poi”, quasi 2 milioni di streaming mensili su Spotify e un canale YouTube da ben oltre 100milioni di visualizzazioni, per la prima volta lega la sua produzione a quella di tha Supreme, producer enfant prodige dall’alter ego iconico in versione cartoon che ha conquistato pubblico e critica a soli sedici anni, e oggi supera i 900 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Si unisce a loro la voce di Mara Sattei, sorella di tha Supreme (che ne cura la direzione artistica), che con le sue “Registrazioni” è riuscita sin da subito ad attirare l’attenzione.