Giordana Angi online il video di “Amami Adesso”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Amami Adesso” è il primo brano scritto dopo la sua esperienza sanremese

E ha segnato un deciso cambio di rotta come cantautrice,

una nuova prospettiva e una nuova consapevolezza del suo lavoro

È online il video ufficiale di “AMAMI ADESSO”, il nuovo singolo di GIORDANA ANGI. Il brano, scritto durante questo periodo di sospensione dalla vita quotidiana, è stato presentato dal vivo durante la fortunata edizione di “AMICI SPECIALI” su Canale 5.

“Questo video – racconta la cantautrice italo francese – rappresenta un viaggio metaforico nel cammino individuale di ognuno, si parte da un punto a A per arrivare ad un punto B ed è nel tempo del viaggio che si ha la possibilità d’imparare a volersi bene”.

Girato in pieno lockdown, il video di “Amami adesso” (diretto da Matilde Composta e Lorenzo Invernici per Borotalco TV) vuole essere una celebrazione della libertà e della gioia di vivere.

Proprio nelle settimane che tutti ricordiamo come più cupe e difficili, sempre in bilico tra un futuro ancora pieno di incertezze e un presente che timidamente provavamo a decifrare, vediamo Giordana accompagnarci col sorriso a riassaporare l’aria aperta, il vento fra gli alberi e i capelli, e il profumo del mare.

Girato ad Anzio (RM), con la suggestiva vista del suo caratteristico faro e le strade deserte del litorale, è un video pensato da Giordana per restituire un po’ di sorriso e di gioia in un momento difficile per tutti

Crediti:

Regia: Matilde Composta, Lorenzo Invernici

Ex Producer: Matteo Stefani e Andrea Biscaro

Line Producer: Alessandro Guida

Fotografia e Montaggio: Lorenzo Invernici

Operatore: Alberto Seghezzi

Asso Regia: Emiliano Composta

Make up: Claudia De Simone

Ass. Operatore: Simone Crea

Ass produzione: Simone Piacini

Backstage: Alessia Lerro

Amministrazione: Agnese Incurvati, Annamaria Modica

Si ringrazia: Marina Militare per la disponibilità per le riprese del Faro di Anzio

Piero Congedo – Marifari, Comandante Raffaele Mencucci – Marifari, Capitano Simone Battisti – Marina Militari, Claudio D’Angelo, Elena Andreutti, Gianluca Mitrione, Pierfrancesco Fiorenza, Dr.ssa Sabina De Luca

Si ringraziano il Sindaco di Anzio, Dott. Candido De Angelis per l’ospitalità ed il Comandante della Polizia Locale, Dott. Antonio Arancio, per la positiva collaborazione.

Il video è stato realizzato rispettando tutte le misure di sicurezza a tutela del contenimento del virus COVID-19.

“Amami Adesso”, come ha spiegato Giordana stessa, è il primo brano scritto dopo la sua esperienza sanremese e ha segnato un deciso cambio di rotta come cantautrice, una nuova prospettiva e una nuova consapevolezza del suo lavoro, a partire da un nuovo approccio alla produzione.

“AMAMI ADESSO” arriva dopo i tre dischi d’oro ottenuti per il singolo “STRINGIMI PIÙ FORTE” e “CASA” e per il disco “CASA” (disco arrivato al primo posto della classifica italiana – prima donna nel 2019).

Giordana ha all’attivo due album di inediti “CASA” e “VOGLIO ESSERE TUA” e brani scritti per altri interpreti (Tiziano Ferro e Nina Zilli tra i principali).

Nata a Vannes in Bretagna nel gennaio 1994, Giordana Angi si trasferisce successivamente in Italia (ad Aprilia) e passa la sua adolescenza tra Italia e Francia, periodo in cui inizia a coltivare la sua passione per la musica. Una passione che cresce con il tempo ma che già ad 11 anni le fa scrivere le sue prime canzoni (in Italiano, francese e inglese).

Nel 2012 viene scelta per partecipare a Sanremo Giovani e passa direttamente dalla camera di casa al palco dell’Ariston dove presenta il suo inedito “Incognita Poesia”. L’occasione le permette di mettersi alla prova su un palco importante e continuare a cercare la sua strada ricominciando, una volta finita la Kermesse, a scrivere e studiare.

Nel 2018 torna, questa volta da autrice, a Sanremo firmando il brano di Nina Zilli “Senza Appartenere”.

Nello stesso anno partecipa ai provini per Amici e inizia la sua avventura nel talent di Maria De Filippi. Il percorso all’interno del programma la porta alle fasi finali e ad aggiudicarsi il premio della Critica (assegnato dalle più importanti testate giornalistiche quotidiane e del web presenti).

Nella primavera del 2019 pubblica il primo album “CASA” che contiene 8 brani inediti scritti da Giordana e una cover di “Formidable”, del cantautore belga Stromae. Il disco rimane per 8 settimane nella Top10 degli album più venduti, totalizza oltre 20 milioni di stream, e ottiene la certificazione ORO sia per l’album che per la title track “Casa”.

Durante l’estate continua a scrivere nonostante gli impegni promozionali e live e pubblica l’11 ottobre 2019 il suo secondo album “VOGLIO ESSERE TUA”, 10 tracce inedite (di cui due in lingua francese) in cui Giordana racconta e si racconta nel suo modo unico e distintivo. Il disco, anticipato dall’uscita del singolo “Stringimi Più Forte” (certificato ORO), ha regalato a Giordana un grande e significativo risultato: è stato infatti il primo album di una artista donna ad arrivare al 1mo posto della classifica di vendita degli album nel 2019 (fonte Fimi-GFK). A chiudere il 2019 il grande successo ottenuto da Tiziano Ferro con il suo ultimo album “Accetto Miracoli” a cui Giordana ha collaborato in veste di autrice in 4 brani inediti, tra cui il primo singolo “Buona (Cattiva) Sorte” e la title track “Accetto miracoli”. Giordana ha partecipato all’ultima edizione del Festival della Canzone italiana presentando il brano inedito “Come mia madre” e all’edizione appena terminata di “AMICI SPECIALI” in onda su Canale5.