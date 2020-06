Su TikTok, la Settimana dei Musei

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Un capolavoro di divertimento e informazione, così l’arte senza tempo si racconta con il linguaggio creativo e inaspettato della piattaforma

Un programma di dirette quotidiane con le principali realtà museali europee tra cui le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Museo del Prado di Madrid, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Naturkundemuseum di Berlino e il Grand Palais di Parigi.

A rappresentare l’Italia, venerdì 12 giugno, sarà proprio il celeberrimo museo fiorentino, che realizzerà la prima diretta streaming su TikTok di un museo nazionale.

La community potrà immergersi nel mondo dell’arte con un’esperienza coinvolgente e all’insegna della creatività: la challenge #MuseoACasa consentirà di vestire i panni di critico d’arte, mentre uno speciale filtro interattivo permetterà di riprodurre le pose dei soggetti di quadri e sculture. Il tutto accompagnato da una playlist a tema.

Milano, 9 giugno 2020 – I principali musei europei incontrano, e sposano, il mondo di TikTok in una settimana all’insegna della cultura, creatività e divertimento. Succede sulla destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. A partecipare le più importati realtà museali già attive e note sulla piattaforma. Il Museo del Prado di Madrid (@museodelprado), il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum), le Gallerie degli Uffizi di Firenze (@uffizigalleries), il Naturkundemuseum di Berlino (@mfnberlin) e il Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais) aprono le porte sui loro inestimabili capolavori che spaziano dall’arte classica alla scienza, raccontandosi, con l’aiuto dei più amati creator della piattaforma, con un nuovo linguaggio frizzante e inaspettato per catture l’attenzione e intrattenere il pubblico con live giornaliere.

La creatività e spontaneità tipica di TikTok applicata al mondo dell’arte è stato un esperimento vincente: l’interesse suscitato all’interno e all’esterno della community ha mostrato come i capolavori che i musei custodiscono nelle loro sale possono avvicinare anche le generazioni più giovani, come Gen Z e Millennials, e per mostrare come la storia dell’arte possa essere riletta in chiave differente, sfruttando, perché no, anche l’attualità. La Settimana dei Musei sarà così l’occasione per fornire spunti emozionanti nel campo dell’arte e della scienza. L’iniziativa, inoltre, avviene in un momento cruciale: la riapertura dei luoghi della cultura, dopo la chiusura imposta nei mesi passati a causa dell’emergenza Covid-19, seguendo le nuove normative di distanziamento sociale.

Per l’Italia saranno le Gallerie degli Uffizi di Firenze, venerdì 12 giugno alle 19:30, il primo museo italiano a realizzare una diretta streaming su TikTok per mostrare i loro inestimabili capolavori con l’aiuto della creator Martina Socrate. Dopo aver fatto parlare di sé per la dose di inventiva e ironia che ha caratterizzato l’approdo sulla piattaforma durante il lockdown, la live sarà un tour virtuale tra i celebri dipinti e le bellissime sculture del leggendario museo fiorentino: un’autentica raccolta di tesori che rende, insieme alle meraviglie custodite negli altri spazi del polo, il giardino mediceo di Boboli e l’ex reggia granducale di Palazzo Pitti, le Gallerie degli Uffizi uno scrigno di arte e cultura tra i più importanti e visitati al mondo.

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt: “E’ già partito il conto alla rovescia: venerdì avremo una visita speciale, con una ospite molto speciale, che siamo felici di accogliere nelle sale della Galleria delle Statue e delle Pitture. TikTokers, venerdì sera state con noi: in compagnia di Martina andremo tutti insieme alla scoperta dei più grandi capolavori dell’arte nella magica atmosfera degli Uffizi”.

Le dirette TikTok con la partecipazione dei creator più popolari e amati della piattaforma verranno affiancate da ulteriori speciali iniziative, come l’hashtag challenge #MuseoACasa: Se casa tua fosse un museo, come descriveresti i tuoi capolavori? Indossa i panni del critico d’arte e guidaci per un tour nel tuo #museoacasa

La sfida è corredata anche da uno speciale filtro interattivo realizzato per l’occasione: basterà mettersi in posa come se si fosse in un’opera d’arte, fare click e giocare come hanno già fatto Emanuele Aloia sulle note del suo ultimo singolo e Stef&Phere di @twoplayersoneconsole. Infine, a disposizione degli utenti italiani anche la playlist MuseoACasa: canzoni che ammiccano al mondo dell’arte come la recentissima ‘Il Bacio di Klimt’ di Emanuele Aloia, o ‘The ballad of Mona Lisa’ di Panic! At The Disco o ancora ‘Mica Van Gogh’ di Caparezza.

Il programma delle live con il co-host dei creator verrà inaugurato martedì 9 giugno dal Naturkundemuseum (@mfnberlin): alle 19:00 ‘Appuntamento con i dinosauri’ con Niko (@nikothec). L’11 giugno, visita alla mostra ‘POMPEII’ tra le stanze del Grand Palais di Parigi (@le_grand_palais); a seguire venerdì 12 giugno Martina Socrate (@martinasocrate) condurrà la diretta dalle Gallerie degli Uffizi (@uffizigalleries) alle ore 19:30. Il 16 giugno sarà la volta del Museo del Prado di Madrid (@museodelprado). Il 18 giugno, alle ore 17, sarà il Rijksmuseum di Amsterdam (@rijksmuseum) a fare un tour guidato dedicato al pittore Rembrandt e ai segreti del museo nazionale olandese con James Lewis (@jamesllewis).

Con TikTok l’arte scopre un nuovo codice d’espressione, quadri e sculture si arricchiscono diventando un classico nella sua accezione più positiva: essere sempre attuale, superando indenne le epoche e facendo parlare di sé.

VIDEO

Al seguente link sono disponibili alcuni dei contenuti menzionati nel testo realizzati da creator e musei. Inoltre, in esclusiva, i celebri video delle Gallerie degli Uffizi.

TikTok

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria. TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo. http://www.tiktok.com