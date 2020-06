Edoardo Perrone si è aggiudicato il secondo posto allo YouTube’s Best Talent

Share Facebook

Edoardo Perrone, il giovane cantante di Taranto che interpreta le cover nazionali ed internazionali con una estensione vocale veramente incredibile, si è aggiudicato il secondo posto allo YouTube’s Best Talent proposto da Mirko e Alice (Coppia che Scoppia). Cantando Shallow di Lady Gaga, Edoardo si è fatto apprezzare per la particolarissima voce, splendida dote naturale che sta ulteriormente affinando frequentando i corsi di “canto lirico” al Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma.

Malgrado la sua giovane età (22 anni), Edoardo ha già all’attivo molte apparizioni TV di rilievo, come la partecipazione alla trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, dove ha avuto il piacere e l’onore di duettare con artisti nazionali ed internazionali del calibro di Mika, Nek, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf e molti altri.

Recentemente ha partecipato al prestigioso “Premio Nilla Pizzi” su La 5, condotto da Jo Squillo e Luisa Corna giungendo in finale.

Si è fatto notare anche alla manifestazione “Play Music, Stop Violence” Music Contest all’Atlantico live di Roma con la canzone “Anita” da lui composta, esibendosi davanti a 2000 persone.

Durante il periodo del lockdown, la partecipazione al web/contest “YouTube’s Best Talent” (puntate con più di 300.000 visualizzazioni) ha dato molta energia a Edoardo Perrone, in quanto è riuscito ad ottenere profondi apprezzamenti per la sua splendida vocalità e per il lavoro di video-maker ed editing sui suoi video musicali.

Edoardo, che ha visto in pochi giorni il suo canale YouTube ed il suo profilo Instagram in forte impennata, ha dedicato il suo meritatissimo premio alla nonna.

Attualmente sta lavorando ad un vero progetto discografico, e in tal senso il giovane artista è affiancato da autori e produttori che hanno collaborato per canzoni di successo ….. ora si punta al prossimo Festival di Sanremo.

In bocca al lupo Edoardo.

https://www.youtube.com/channel/UC0vs_R1WQiHDglanuRS5W7w