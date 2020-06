Soniko è in radio “Odio Tutti”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “ODIO TUTTI” (Hokuto / Sony Music), il nuovo singolo di NUELA e del giovane cantautore veneto SONIKO (nome d’arte di Niccolò Cervellin).

Il brano, con un ritornello che rimane impresso e un titolo che lascia poco all’immaginazione, è stato scritto da Emanuele Crisanti (Nuela) e Niccolò Cervellin (Soniko) mentre la musica e il mix sono stati curati da Alessandro Manzo: su una base dance NUELA racconta come sia semplice per lui vivere senza contatti con l’esterno, mentre SONIKO lo porta a cambiare idea con un plot twist finale.

«Il mese di giugno sarà fantastico per me, – afferma Soniko – il coronamento di tanto lavoro in questi ultimi anni per arrivare a un pubblico sempre più ampio. Per andare avanti non basta solo fare l’artista, ma essere circondato da professionisti fidati. Quando ci è arrivata la proposta di partecipare al nuovo singolo di Nuela, io e il mio team abbiamo subito accettato con entusiasmo: è uno dei rapper emergenti più originali e particolari di questo periodo! Ma non mi fermerò qui: un’altra collaborazione importante e un nuovo singolo inedito per l’estate saranno i prossimi passi, per cui rimanete aggiornati!».

Niccolò Cervellin, in arte Soniko, è una giovane nuova promessa del panorama musicale italiano. Classe 2001, poliedrico artista ed imprenditore di se stesso, ha già all’attivo 4 singoli con ottimo riscontro di streaming e risposta radiofonica: “Kissa”, “Amare l’amore” (con cui vince il Premio Lunezia giovani proposte indetto dalla rivista Cioè nel 2019), “Rum & Reggaeton” e “Alice” l’ultimo brano dedicato alla influencer Alice De Bortoli. A fine 2019 la firma con Hokuto Empire, la società di management di Francesco Facchinetti con cui inizia un percorso discografico che lo porta alla collaborazione con Nuela nel singolo “Odio tutti”. Al momento è al lavoro su nuovi brani di prossima uscita.

www.facebook.com/SonikoMusic/

www.instagram.com/niccolocervellin.soniko/

open.spotify.com/artist/4ixD2KyCvfcPBk7qJDMh40