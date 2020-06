Ernia da venerdì il singolo “Superclassico”

Share Facebook

“Superclassico”

Da venerdì 19 giugno il nuovo singolo in radio in contemporanea con l’uscita del suo terzo album GEMELLI

Ernia è da sempre considerato da fan e colleghi una delle voci più interessanti e originali della nuova generazione: la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea. Proprio come il suo nuovo singolo, Superclassico, che approda in radio da venerdì 19 giugno, in contemporanea con l’uscita del terzo album solista Gemelli.

Melodico, orecchiabile e irresistibilmente ironico, Superclassico si candida a essere una perfetta colonna sonora del momento grazie all’azzeccata metafora che paragona i tradizionali tira-e-molla di un amore tormentato a un derby di coppa, un “superclassico” in gergo calcistico, appunto. Grazie al sound a cura di Marz e Zef, storici collaboratori di Ernia, e a un ritornello trascinante, Superclassico è un brano non convenzionale e difficile da dimenticare.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena rap italiana.