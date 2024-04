La cantautrice americana Tory Sparks a giugno in Italia

Share

La cantautrice americana Tori Sparks torna in Italia per un tour nel nord-est dal 5 al 9 Giugno 2024 nelle provincie di Verona, Treviso, Vicenza, Gorizia e Padova. L’artista originaria di Chicago ma ora residente a Barcellona, interpreta la perfetta fusione tra blues e flamenco grazie ad una forte presenza scenica ed una formidabile padronanza della chitarra.

Si parte il 5 giugno dal Noir Studio di Verona, il 6 l’artista sarà a Monastier (TV) presso il Baretto, il 7 giungo al Rive Jazz Club di Cartigliano (VI), l’8 giugno alla Locanda alle Vigne a Cormons (GO) per poi chiudere l’8 giugno al Cockney London Pub a Correzzola (PD). Tori Sparks si esibirà in solo (chitarra e voce) in una chiave intima e pronta ad emozionare il pubblico: tutte le serate saranno d ingresso libero.

Definita dalla stampa «Una forza della natura sul palco, Tori cammina sul confine tra intensità, pienezza di sentimento e stand-up-comedy. Non esistono mai due suoi concerti uguali». Tori Sparks si è trasferita da Nashville a Barcellona, ​​e in pochi anni ha già lasciato il segno nel suo paese d’adozione. Nel 2018, la rivista rock “Popular1” ha inserito Sparks nell’elenco delle cinque voci femminili più importanti in Spagna; nel 2019 ha ricevuto il premio come Artista Rock dell’anno dalla rivista No Solo Cine; la sua voce può essere ascoltata in alcune colonne sonore di successo (Criminal Minds, Félix, Sky Rojo, altri) e in numerosi spot pubblicitari.

Per info e aggiornamenti vi invitiamo a seguire le pagine social di Vrec Booking o di scrivere a booking@vrec.it

Comunicato Stampa: David Bonato