A novembre torna Milano Music Week 2024

Si svolgerà a Milano dal 18 al 24 novembre 2024 l’ottava edizione della MILANO MUSIC WEEK, una settimana di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali che trasformano la città nella capitale della musica.

Milano Music Week è un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da Assoconcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Per il terzo anno consecutivo la Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash.

Dopo la grande affluenza di pubblico della scorsa edizione nel distretto di Tortona, Milano Music Week annuncia un importante cambiamento per quest’anno, scegliendo come distretto principale proprio il centro della città di Milano: Parco Sempione e le sue prestigiose location. La manifestazione avrà come headquarter il Castello Sforzesco, che ospiterà il ricco programma di panel, vedendo poi il coinvolgimento dei Dazi all’Arco della Pace, di Triennale Milano e di altre location per appuntamenti diurni e serali.

Questo passo significativo mira a sottolineare ulteriormente l’importanza e l’influenza di questa manifestazione e contribuirà a rendere l’edizione di quest’anno ancora più memorabile e accessibile a un pubblico più ampio.

Negli anni MMW si è contraddistinta per i suoi workshop formativi e panel su temi attuali e scenari futuri, ha ospitato centinaia di artisti italiani ed internazionali, ha collaborato con le realtà attive sul territorio, fino ad affermarsi come uno dei principali eventi a livello europeo che raduna tutta la filiera musicale: artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici.

Per candidarsi ad essere inseriti nel calendario di appuntamenti dedicati al mondo della musica, è possibile proporre il proprio evento/appuntamento compilando il modulo online entro il 14 ottobre 2024. Le proposte devono essere complete di nome dell’organizzatore, titolo evento, data e ora, location, modalità di accesso. Sarà possibile aggiornare le risposte tramite il link che verrà inviato automaticamente via e-mail dopo la prima compilazione. Se l’evento verrà selezionato per essere incluso nel programma ufficiale, si verrà contattati entro il 31 ottobre. Per info proposte@milanomusicweek.it.

La Milano Music Week rappresenta un appuntamento imperdibile per l’industria musicale, offrendo un’occasione unica ai professionisti del settore per ritrovarsi, creare nuove connessioni e collaborazioni. Allo stesso tempo, i fan avranno l’opportunità di avvicinarsi ai loro idoli, partecipando a incontri esclusivi e showcase. Il pubblico, proveniente da tutto il Paese, potrà immergersi a 360° nel mondo della musica, vivendo un’esperienza originale e coinvolgente.

Partecipano in qualità di partner storici A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, EMusa, FEM Federazione Editori Musicali, PMI Produttori Musicali Indipendenti, SCF, Evolution.

Radio Ufficiale RTL 102.5.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni