Antonella Ruggiero per beneficenza al Teatro Verdi di Padova

Domenica 13 aprile alle 21.00 il Teatro Verdi di Padova ospiterà il concerto benefico “Per chi ama senza parlare”, realizzato con la straordinaria partecipazione di Antonella Ruggiero. Un evento speciale dedicato a chi crede nell’amore incondizionato degli animali e desidera offrire loro un futuro migliore. I fondi raccolti saranno devoluti alla sezione padovana della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per continuare a garantire ai migliori amici dell’uomo cure ed assistenza.

Accogliere e accudire cani e gatti in difficoltà, garantendo loro benessere e cura. Promuovere adozioni consapevoli per evitare rientri in struttura. Sensibilizzare sul tema dell’abbandono attraverso eventi e offrire supporto ai proprietari in difficoltà. Sono solo alcune delle attività che il Canile di Rubano, presta 365 giorni l’anno senza sosta ai migliori amici dell’uomo. Grazie a questo impegno, ogni anno oltre 250 cani e gatti trovano una nuova famiglia.

Al finanziamento di questa struttura, fondamentale per la salute e la protezione degli animali è dedicato domenica 13 aprile alle 21.00 al Teatro Verdi di Padova “Per chi ama senza parlare”, evento benefico organizzato dalla Lega Nazionale per la difesa del cane sez di Padova APS, in collaborazione con Adver Italia e Abacadabra Productions con il patrocinio del Comune di Padova e del Consiglio Regionale del Veneto, il sostegno di Credem Banca e il supporto di IPI Agency, Cinica Veterinaria San Marco, e Cogeass Broker Di Assicurazione Srl.

«L’idea dell’evento nasce dalla curiosità di andare oltre, esplorare e sperimentare aree a noi sconosciute, crescere. – dichiara Fabio Fabbri, Presidente del Canile di Rubano – Organizzare questa serata in un contesto lontano e diverso dalle nostre abitudini dalla nostra comfort zone, il Rifugio, è stimolante. Obiettivo, chiaro, pur in forme ed in spazi diversi, raggiungere un unico risultato: il diffondere sentimento, passione e amore per i nostri pelosoni a quattro zampe. Grazie a chi ama senza parlare»

A testimoniare l’amore incondizionato degli animali sarà la voce di Antonella Ruggiero, ospite speciale della serata, che si esibirà in concerto accompagnata da Roberto Colombo (tastiere e vocoder), Maurizio Camardi (sax, duduk e flauti etnici), Roberto Olzer (piano e tastiere) e Alessandro Arcolin (percussioni).

L’artista porterà al Teatro Verdi “Empatía”, progetto musicale che contiene brani tratti dal repertorio di musica sacra interpretata da Antonella nel corso degli anni, insieme ad alcuni brani del suo repertorio pop. Una testimonianza anche dello stretto rapporto che lega l’artista con le iniziative di solidarietà e con lo stesso territorio padovano. Il disco omonimo, infatti, è stato registrato dal vivo in occasione dell’inaugurazione di Padova Capitale Europea del volontariato 2020.

Il concerto non sarà solo un’occasione per godere di grande musica, ma rappresenta un’opportunità concreta per sostenere il Rifugio del Cane di Rubano.

Biglietti

Da 15,00 € a 35,00 €



Aquisto online

www.teatrostabileveneto.it

Per informazioni

Lega Nazionale per la Difesa del cane – sezione Padova

Tel. 049 630272

www.legadelcane-padova.it

