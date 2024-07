Tedua chiude gli eventi di Rock in Roma 2024

Share

L’ultimo appuntamento live di Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle sarà con l’artista rivelazione del 2023, ancora ai vertici delle classifiche discografiche: TEDUA. L’artista presenterà i suoi successi, attraverso i gironi percorsi ne La Divina Commedia e di tutta la sua carriera.

I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e su www.ticketmaster.it.

L’annuncio del live a Rock in Roma arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, che nelle prime 24 ore di uscita ha conquistato la vetta della Top 50 di Spotify Italia e della Top 100 Italia di Apple Music. Questo immediato traguardo è la conferma definitiva di quanto il singolo fosse atteso dal pubblico entusiasta, che ha richiesto a gran voce la pubblicazione del singolo dopo lo spoiler pubblicato da Tedua sui suoi social e utilizzato immediatamente su TikTok dagli utenti. Il brano è prodotto da Shune, e nella prima nuova uscita discografica dopo l’inarrestabile successo de La Divina Commedia, uno degli album rivelazione del 2023, Tedua è affiancato dall’amico e collega Capo Plaza con cui ha collaborato in passato, artista multiplatino tra i più importanti della scena urban italiana e internazionale.

Tedua ha portato nel mondo dei live urban una connotazione internazionale sapendo unire solida preparazione di performance e un approccio artistico multidisciplinare.

Per l’evento, sono state intensificate le corse dei treni da Capannelle a Roma Termini con 1 viaggio speciale post concerto:

– Treno – Partenza da Capannelle alle ore 00:30 con arrivo a Roma Termini alle ore 00:45

Inoltre l’organizzazione di Rock in Roma, in collaborazione con ‘Eventi in Bus’, metterà a disposizione un Bus-Navetta che al termine dei concerti riaccompagneranno gli spettatori fino al centro città di Roma. La fermata di rientro che sarà effettuata è quella di Roma Termini (Viale Castro Pretorio).

I Bus Navetta partiranno in 2 diversi orari: la PRIMA PARTENZA è indicativamente prevista 30 minuti subito dopo la fine di ogni concerto, mentre la SECONDA PARTENZA è fissata circa 60 minuti massimo dopo la PRIMA PARTENZA (90 minuti circa dopo la fine del concerto).

È possibile acquistare il biglietto di salita sul Bus Navetta cliccando QUI (https://www.eventinbus.com/artisti/rock-in-roma-bus-navetta_372.html)



In aggiunta, per il concerto di TEDUA, dal portale Parcheggi MooneyGo, è possibile prenotare il parcheggio P6 in anticipo, avendo così la garanzia di un posto comodo e vicino per lasciare la propria auto. È possibile prenotare il parcheggio cliccando il seguente link: https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/fest/56367.

