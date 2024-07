Ele A pubblica oggi il video di “Nodi”

Share

“Siamo solo un punto nel mondo”, ci ricorda Ele A, e non siamo noi a doverne portare il peso sulle spalle.

Questo messaggio traspare da ogni frame del videoclip di “Nodi”, una delle tracce più di impatto del suo ultimo progetto discografico “Acqua”.

Nel video, diretto da Samuel Mersi e online da oggi al link https://www.youtube.com/watch?v=b9QyFuROP24, il senso di solitudine che emerge è significativo, da lasciare quasi senza fiato: una potente metafora visiva della condizione umana e della nostra impotenza di fronte al mondo.

Dopo il successo di “Globo”, Ele A è uscita lo scorso maggio con l’EP “Acqua” (https://eleab.bio.to/acqua: EMI Records Italy/Universal Music Italia), prodotto da DISSE, un racconto della società vista dagli occhi dell’artista. Persone che tentano di fuggire dalla propria realtà, problemi della quotidianità ingigantiti sproporzionatamente dall’ansia e quel senso di impotenza che si prova nel vedere una persona vicina autodistruggersi. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati nel disco.

Nelle tracce riporta alla luce sfumature dell’hip hop anni ‘90, la ritmica del boom bap, passando per elementi della drum and bass e della 2step inglese fino ad arrivare alla gfunk e alle sonorità detroit/electro. Un mix di generi e influenze che da sempre hanno accompagnato la sua musica.

Per questo nuovo capitolo oltre al fidato DISSE – che ha prodotto l’intero progetto – è presente nella traccia “Oceano” la speciale collaborazione di un altro artista che nell’ultimo anno si è contraddistinto nella scena: Nerissima Serpe.

Di seguito la tracklist di “Acqua”: “KO”; “Nodi”; “Gocce”; “Oceano” feat. Nerissima Serpe; “Oblò”; “Dafalgan”; “Neve”.

Ele A sta inoltre portando la sua musica nei principali festival nazionali e internazionali con il suo ACQUA TOUR, che da ottobre la vedrà per la prima volta protagonista nei club delle principali città d’Italia.

Di seguito il calendario di tutte le date in aggiornamento organizzate da Magellano Concerti e TCO Prod:

DATE OUTDOOR

22.03 – Zurich (CH) – M4music Festival

19.04 – Paris (FR) – La Boule Noire – SOLD OUT

27.04 – Lausanne (CH) – La Cave du Bleu Lézard – SOLD OUT

01.05 – Bologna – Primo Maggio Bologna – Piazza Maggiore

24.05 – Milano – Mi Ami Festival

08.06 – Bastia Umbra (PG) – Chroma Festival

28.06 – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica

29.06 – Geneve (CH) – Transforme Festival

03.07 – Collegno (TO) – Flowers Festival

10.07 – Arezzo – Men/go Music Festival

12.07 – Frauenfeld (CH) – Openair Frauenfeld

17.07 – Fribourg (CH) – Les Georges Festival

20.07 – Jesolo (VE) – Suonica Festival

03.08 - Volterra (PI) – Anti Social Social Park

06 agosto – Locarno, Locarno Film Festival

08.08 – Budapest (HU) – Sziget Festival

17.08 – Luzern (CH) – Funk Am See

24 agosto – Fabbro Scalo (TR) – Radical Sheep Festival

30.08 – Bern (CH) – Gaskessel Season Opening

06.09 – Galzigliano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda

12.09 – Trento – Poplar Festival

DATE INDOOR

16.10 - Roma – Largo Venue

17.10 - Bologna – Locomotiv Club

22.10 London (UK) – Color Hoxton

25.10 - Torino – Hiroshima Mon Amour

17.11 – Milano – Magazzini Generali

23.11 – Lugano (CH) – Studio Foce

I biglietti per le date sono disponibili sui circuiti ufficiali e al seguente link: http://linktr.ee/ele_a

Voce riconoscibile, testi che raccontano la realtà da una prospettiva unica. Tra gli artisti rivelazione dell’ultimo anno, grazie al suo punto di vista e alla sua originalità ha catturato fin dal primo momento l’attenzione di pubblico e critica.

Ele A, classe 2002, nata e cresciuta a Lugano. Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: “tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale”. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, Zerodue Demo, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal MI AMI di Milano allo Sziget Festival di Budapest. Debutta sulle piattaforme con i singoli “Mikado”, “Globo” e “Uno9999”, poi contenuti nell’EP “Globo” uscito ad aprile 2023. Tra le collaborazioni compaiono il brano “C’est la vie” del sassofonista francese Laurent Bardainne e “Verdad” del producer Golden Years insieme a Joan Thiele. Da maggio a settembre calca i palchi dei maggiori festival italiani e svizzeri. Pubblica ad agosto il suo ultimo singolo “Tennis Club” e collabora con Dj Shocca e Guè nella traccia “El Clásico”. A ottobre è con VillaBanks, nel suo album omonimo nella traccia “Game”. Presente tra gli artisti del Red Bull Posse con il brano NiHao, insieme a Diss Gacha e agli Slings. Dopo aver collaborato con i Cor Veleno nella traccia “Finale Chimico” del loro album “Fuoco Sacro” e con Peet in “Leão”, ad aprile firma il feat. con Marco Castello in Māyā, ultimo disco di MACE, per la traccia “MENTRE IL MONDO ESPLODE”.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS