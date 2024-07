In radio il nuovo singolo di Benjamin Ingrosso

Share

Dopo il tour europeo e il successo di “KITE”, oltre 17 milioni di stream globali e tra i brani più suonati dalle radio italiane per 5 mesi, il fenomeno pop svedese BENJAMIN INGROSSO lancia il nuovo singolo “LOOK WHO’S LAUGHING NOW”.

Presentato in anteprima assoluta sul palco dell’Eurovision Song Contest come parte dell’emozionante performance vista da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, il nuovo singolo è una chiara dimostrazione dell’innegabile talento di Benjamin come cantautore e interprete. Scritto dallo stesso BENJAMIN INGROSSO insieme a David Stewart e Jessica Agombar (BTS, Jung Kook, Ava Max, Jack Harlow), il singolo è stato prodotto da Salem Al Fakir e Vincent Pontare (Avicii, Katy Perry, Lady Gaga).

“LOOK WHO’S LAUGHING NOW” è destinato a diventare un inno pop che trasuda positività, anticipando il nuovo album di Benjamin di prossima uscita. È un brano che celebra l’autenticità e il godersi la vita, indipendentemente dalle percezioni degli altri. Parla di accettare le nostre imperfezioni e di vivere la vita al massimo, dimostrando a chi ha dubitato di noi che possiamo invece essere dei vincitori.

Dal punto di vista sonoro, il singolo esplora nuovi terreni, traendo ispirazione da melodie che fanno parte dell’infanzia di BENJAMIN, fondendo influenze musical, il classico pop-soul svedese degli anni ’70 e allo stesso tempo elementi di fine anni ’90.

Con oltre 1 miliardo di stream globali, numerosi singoli certificati Platino e Oro e tre album in cima alle classifiche, BENJAMIN INGROSSO continua a consolidare il suo status come uno dei più grandi artisti svedesi. La sua espressione musicale unica, mostrata in numerose collaborazioni acclamate, è stata spesso paragonata ad artisti iconici come Bruno Mars e George Michael.

Comunicato Stampa: Eleonora Fusi