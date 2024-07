“High” il nuovo singolo di Jorja Smith

Share

La cantante britannica Jorja Smith condivide oggi il suo splendido nuovo singolo, “High”; una raffinata traccia con sfumature house, prodotta dai suoi collaboratori di lunga data DAMEDAME*.

“High is a song I wrote about finding a friend within myself, even through the lows, you have to find the highs.”, afferma Jorja sulla canzone. “I’ve had my lows, You weren’t always there for me, But time has shown, And I can love myself again” – canta nella canzone.

Il singolo è accompagnato da un video che mostra una compilation di filmati di Jorja e di alcuni video dei fan che, dopo un suo appello sui social media lo scorso marzo, li hanno spediti alla cantante; i filmati mostrano persone che festeggiano e celebrano i più svariati momenti, generalmente di euforia e felicità. Il video è stato diretto dala stessa Jorja insieme a Ivor Lawson-Adamah, guarda il video QUI

“High” è il primo inedito di Jorja dalla pubblicazione del suo tanto atteso secondo album, “falling or flying”, uscito alla fine dello scorso anno. Un disco sonoramente vasto – a volte elegante e lucente R&B, altrove intenso e crudo sound alternative. Con questo secondo disco è riuscita a realizzare un innegabile classico moderno, condensando alla perfezione stili e generi diversi tra loro in un sound che unisce in modo emozionante Jazz, Soul, R&B e Funky House.

Dopo la sua uscita a settembre 2023, l’album è rapidamente diventato uno dei dischi più acclamati dalla critica di quell’anno, facendole guadagnare successivamente una nomination ai BRIT Awards nella categoria “Best R&B” alla cerimonia del 2024.

Negli ultimi 6 anni, dall’uscita del suo album di debutto acclamato dalla critica “Lost & Found” all’ultimo progetto del 2021 “Be Right Back”, Jorja è stata celebrata all’unanimità in tutto il mondo per la sua scrittura evocativa, la sua potente interpretazione, la sua purezza emotiva e il suo incredibile talento.

JORJA SMITH è senza alcun dubbio tra le più notevoli e potenti voci britanniche in circolazione, con un’urgenza e un’intensità di scrittura che solo pochi possono eguagliare e che vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più influenti dell’industria musicale come Kendrick Lamar, Drake, Stormzy, Burna Boy, Kali Uchis, Popcaan.

Dopo tanta attesa, JORJA SMITH arriverà per la prima volta live in Italia alla fine di Agosto. L’appuntamento da non perdere è infatti previsto per il 31 agosto 2024 a Milano, presso il Carroponte.

I biglietti del concerto, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono disponibili qui: www.vivoconcerti.com

Comunicato Stampa: Camilla Caldarola Astarte