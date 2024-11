Jorja Smith torna in radio da domani con “Loving you”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

L’acclamata cantante britannica Jorja Smith è tornata con una splendida doppia uscita con due brani che fondono il suo caratteristico suono pieno di sentimento con una narrazione diretta e sincera, che sono disponibili da venerdì 8 novembre.

“Loving You”, la A-side, e “Don’t Let Me Go”, la B-side, sono le ultime novità nel percorso artistico di Jorja e promettono di evocare tanta nostalgia quanto emozioni crude.

Ascolta qui

Quasi dieci anni fa, Jorja ha scritto Loving You insieme al famoso cantautore Maverick Sabre, con la produzione di Ed Thomas. Creata originariamente durante i suoi primi giorni come artista, la canzone è rimasta nascosta su un disco rigido fino a quando non è stata recentemente riscoperta da Jorja e dal suo team.

Rivisitando il brano dopo quasi un decennio, il trio ha dato nuova vita a Loving You, fondendo la profondità dell’evoluzione artistica di Jorja con la magia cruda e originale che ha dato il via alla creazione della canzone.

La B-Side di questa pubblicazione, “Don’t Let Me Go”, è stata scritta nello stesso periodo di “Loving You” ed esplora il tema della resilienza, catturando la bellezza di rimanere in contatto. Questa traccia, prodotta da New Machine con la voce aggiuntiva di Maverick Sabre, mette in risalto lo straordinario talento di Jorja nell’esprimere le emozioni umane. Il suo lirismo è in grado di toccare le nostre corde più profonde abbinando temi di autoriflessione con una qualità vocale eterea e toccante che persiste a lungo dopo la fine della canzone.

Dall’uscita del suo secondo album, Falling or Flying, Jorja Smith ha continuato a consolidare il suo posto come una delle voci più emozionanti della musica contemporanea. L’album è stato elogiato per la sua audace esplorazione di nuovi suoni, fondendo testi personali e introspettivi con ritmi contagiosi, e l’edizione deluxe promette di portare quel viaggio ancora più lontano.

Tra le tante voci britanniche nella musica di oggi, Jorja è tra le più autorevoli, scrivendo ad un livello di intensità e urgenza che pochi possono eguagliare.

Negli ultimi sei anni, dall’uscita del suo album di debutto acclamato dalla critica Lost & Found, è stata celebrata all’unanimità in tutto il mondo per il suo modo estremamente evocativo di scrivere canzoni, per la sua interpretazione potente e per l’emozione pura che sapientemente è in grado di trasmettere.

Comunicato Stampa: Camilla Caldarola-Astarte