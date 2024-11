Share

🔊 Clicca per ascoltare

Da venerdì 8 Novembre sarà in radio e disponibile su YouTube e tutte le piattaforme digitali “Giovedì”, il nuovo singolo di Marco Guazzone feat. Malika Ayane.

Il testo e la musica sono di Malika Ayane, Alessandra Flora, Marco Guazzone e Lara Ingrosso.

“Esistono canzoni emotive, canzoni che parlano di emotività e canzoni che fotografano l’emotività e questa canzone fa tute e tre le cose contemporaneamente” – spiega Malika. “Riusciamo a guardare la stanza in cui succede questa scena, ad essere le persone che abbandonano oltre a quelle che vengono abbandonate. Riusciamo ad entrare ed uscire da ogni punto di vista senza però sentirci attaccati per lo stomaco”.

Racconta Marco: “Mentre ci illudiamo di essere i soli padroni del nostro futuro, le relazioni finiscono inaspettatamente senza alcun preavviso e, che sia colpa nostra o meno, quando accade ne restiamo comunque attoniti e a tratti smarriti. Il tempo sprecato, le parole non dette, le ombre non dissipate, le valigie non disfate diventano scenografa anche per una riflessione sui rimpianti.

Sono pazzo di Malika Ayane e onorato di questo dono prezioso. L’emotività, l’anima e la sua eleganza hanno dato a giovedì quell’ingrediente unico e speciale che lo ha reso il lavoro più bello, doloroso e sincero fatto finora nel mio percorso da cantautore.”

Aggiunge Malika: “Marco mi ha colpito da sempre, ci siamo già incontrati proprio 10 anni fa, e lo amo così follemente da andare in tour insieme”.

LE DATE DEL TOUR:

07.11 Gallipoli (LE) – Teatro Italia / 10.11 Trento – Auditorium Santa Chiara

13.11 Torino – Teatro Colosseo / 15.11 Milano – Teatro Dal Verme

16.11 Mestre (VE) – Teatro Toniolo / 18.11 Bologna – Teatro Celebrazioni

23.11 Spoleto (PG) – Teatro Nuovo Gian Carlo Menot /

27.11 Firenze – Teatro Puccini

29.11 Senigallia (AN) – Teatro La Fenice /

30.11 Roma – Auditorium Parco Della Musica

03.12 Napoli – Teatro Augusteo

Malika Ayane, presenza magnetica, classe, eleganza di una grande cantautrice tra le più apprezzate nel panorama musicale italiano e internazionale.

Marco Guazzone cantautore, autore e musicista dalla grande capacità di combinare melodia e raffinatezza riesce, ancora una volta, a sorprenderci con questo brano.

Il lyric video ufficiale è opera della giovanissima video-artst Giada Bonat che ha realizzato con la tecnica di stop moton un’animazione in bianco e nero composta da disegni fatti interamente a mano fotogramma per fotogramma.

LINK YOUTUBE:

htps://youtu.be/Wct0PFiOvUg

CREDITI:

Testo e musica: Malika Ayane, Alessandra Flora, Marco Guazzone, Lara Ingrosso

Arrangiamento e produzione: Alessandra Flora, Marco Guazzone

Chitarra classica, basso e additonal producton: Edoardo Cicchinelli

Violino: Aura Fazio

Mix e master efetuato da Marco Zangirolami al Noize Studio (Milano)

Label: Origami Dischi / Our Time Records

Distribuzione: Believe

Artwork: Giada Bonat

Foto: Federico Galiè, Giulio Piccolomini

BIOGRAFIA:

Marco Guazzone, cantautore e musicista romano, classe 1988.

Debutta alla 62ª edizione del Festval Di Sanremo nella categoria ‘Giovani’ con il brano “Guasto” vincendo il Premio Assomusica e classificandosi quarto.

Autore con Ed Sheeran del brano “Perfect Symphony” (in duetto con Andrea Bocelli) con più di 205 milioni di streaming su Spotify e 527 milioni di visualizzazioni su YouTube.

È stato nominato ai Grammy Awards 2020 come autore di due canzoni nel disco “Sì” di Andrea Bocelli, ai David di Donatello 2018 nella categoria “Miglior Brano Originale” per la colonna sonora del film di Paolo Genovese “The Place”. Nominato ai Ciak D’Oro 2015 nella categoria miglior brano originale con “Cosa C’è”, colonna sonora del film “Fratelli Unici” scritto e interpretato insieme a Paolo Buonvino e Malika Ayane.

Durante la 69ª edizione del Festval Di Sanremo Guazzone ha scrito e curato il duetto tra Arisa e Tony Hadley degli Spandau Ballet per la loro esibizione nella quarta serata.

Dal 2020 compone per Bulgari le colonne sonore per le campagne internazionali del brand con protagoniste star di Hollywood come Zendaya e Anne Hathaway.

Dopo quasi dieci anni con la band STAG nel 2020 lancia il suo progetto solista con il brano “Con Il Senno Di Poi” prodotto e cantato insieme a Elisa.

Il secondo singolo è “Ti Vedo Attraverso”, seguito da “Al Posto Mio”, suonato insieme all’Orchestra di Roma, orchestra cinematografica due volte Premio Oscar.

Collabora alla colonna sonora delle due stagioni della serie Netlix “Odio Il Natale” pubblicando il brano “I Hate Xmas”.

A febbraio 2023 è stato il protagonista musicale dell’ultima puntata di “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, la fiction di Rai1 dove compare interpretando sé stesso cantando due brani: il singolo “Rami” ed una cover di “Non Voglio Mica La Luna” completamente riarrangiata per orchestra e pianoforte.

Il suo ultimo singolo è “Salsedine” in duetto con Chiara Galiazzo.

A ottobre 2024 vince con il brano “Rami” il premio “Stefano D’Orazio” Miglior Testo (assegnato dalla giuria di qualità) alla finale della sesta edizione del Proscenium Festval al teatro Lyrick di Assisi dove si esibisce con un’orchestra ritmo-sinfonica di 35 elementi classificandosi secondo.

Instagram: guazzonemarco Web: www.marcoguazzone.com

Comunicato Stampa: Daniela Turchetti