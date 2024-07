“Dedicate to Music” Fotografi di moda e Dj dialogano

Share

L’Ex Palazzo Municipale di Pietrasanta ospita dal 21 luglio al 18 agosto 2024 DEDICATE TO MUSIC, un progetto espositivo ideato e a cura di Barbara Giovannetti che coinvolge alcuni fotografi di moda e Dj che dialogano tra fotografia, musica, arte e design. Un nuovo format espositivo che invita i visitatori a esperienze sensoriali, in un gioco di contaminazioni artistiche.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, coinvolge alcuni tra i fotografi di moda: Andrea Varani, Lorenzo Marcucci, Alberto Setti, Annalisa Ceccotti, Carlo Gianni e Mattia De Nardis che sono stati invitati attraverso le loro opere a esprimere il loro concetto di MUSICA.

I protagonisti, provenienti da luoghi e con esperienze professionali molto diverse, hanno creato le opere lasciandosi ispirare dalla forma musicale prescelta. È stato infatti chiesto loro di selezionare dei Dj e produttori musicali a loro affini, la cui musica è riprodotta nelle sale in filodiffusione. Il visitatore ha quindi modo di muoversi tra le stanze ROOMS OF MEMORY dell’Ex Palazzo Municipale di Pietrasanta, ammirando le fotografie dei sei artisti e lasciandosi coinvolgere dalla musica. Durante la mostra vengono riprodotti in filodiffusione sample tracks di ogni Dj, dando la possibilità di un ascolto globale durante la visione delle opere. Chi vuole invece immergersi totalmente nella percezione di ogni fotografo può entrare in ogni stanza e tramite un Qr code ascoltare con le cuffie l’intera playlist.

Il progetto espositivo prevede inoltre che in ogni sala vengano esposti dei pezzi di design. Per l’occasione sono state inoltre coinvolte quattro gallerie tra Pietrasanta e Firenze: Cantierenove – Associazione Culturale, Deodato Arte, Futura Art Gallery e Street Levels Gallery, per rappresentare la propria “visione artistica” e i visitatori potranno trovare delle opere d’arte all’interno delle stanze.

Il mondo del fashion è influenzato dai fenomeni più attuali e significativi nei campi dell’arte, del design, dello spettacolo, della musica e della comunicazione.

Il format proposto a Pietrasanta, ne assorbe i temi portanti ed estende la loro influenza nella fotografia. L’obiettivo della curatrice Barbara Giovannetti è infatti quello di eliminare le barriere tra le diverse discipline.

In occasione dell’opening, sabato 20 luglio dalle ore 19.00, è in programma un party inaugurale dove si esibiranno i vari dj e musicisti coinvolti nel progetto.

Comunicato Stampa: Laura Cometa