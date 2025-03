Apple presenta Apple Music per DJ

Share

Oggi Apple ha introdotto Apple Music per DJ, un’esperienza integrata con le principali piattaforme software e hardware per DJ di AlphaTheta e Serato, e con Engine DJ, Denon DJ, Numark e RANE DJ di inMusic, che consente a chi ha un abbonamento Apple Music di creare e mixare set direttamente dal catalogo Apple Music, e che si aggiunge all’integrazione iniziale del software djay Pro di Algoriddim.

Grazie a questa integrazione, DJ a tutti i livelli potranno accedere in modo facile e intuitivo agli oltre 100 milioni di brani del catalogo Apple Music per creare e provare i loro set utilizzando una di queste piattaforme software e hardware per DJ: un modo per perfezionare la loro tecnica e dare vita a nuovi set.

“Apple Music si impegna a supportare la community di DJ” ha detto Stephen Campbell, Global Head of Dance, Electronic & DJ Mixes di Apple Music. “Con questa integrazione portiamo il nostro impegno a un nuovo livello, connettendo perfettamente Apple Music alle principali soluzioni software e hardware per DJ. Questa innovazione porta tutta la potenza di Apple Music nel workflow creativo, offrendo a ogni DJ un modo più semplice che mai per accedere al nostro catalogo, riprodurre musica e scoprire nuovi brani in tempo reale.”

A partire da oggi sarà inoltre possibile accedere a una nuova pagina dedicata alla categoria Apple Music per DJ, con una serie di playlist curate dalla nostra redazione appositamente per chi fa DJing, oltre a nuove pagine specifiche per ogni piattaforma software e hardware per DJ con diversi mix o playlist d’esempio da utilizzare per fare pratica.

“L’integrazione di Apple Music per DJ sui dispositivi mobili, desktop e spaziali apre un mondo di possibilità creative sia a chi è alle prime armi, sia a chi è già professionista” ha detto Karim Morsy, CEO di Algoriddim. “Grazie all’accesso istantaneo agli oltre 100 milioni di brani del catalogo Apple Music, ogni DJ potrà mixare sempre e ovunque, scoprendo e riproducendo musica in un modo completamente nuovo. Dall’Automix per una perfetta esperienza hands-free, alla creazione di set unici con potenti strumenti per il mixaggio, questa integrazione è un traguardo importante che renderà il DJing ancora più accessibile.”

“Siamo felici di offrire a DJ di tutto il mondo la possibilità di integrare Apple Music nel loro processo creativo” ha detto Yoshinori Kataoka, Presidente e CEO di AlphaTheta. “Segna un significativo passo avanti per rendere il DJing ancora più accessibile e apre la porta a possibilità entusiasmanti.”

“Da sempre l’obiettivo di inMusic è offrire a ogni DJ strumenti innovativi che ottimizzino creatività e performance” ha detto Morgan Donoghue, VP Marketing, DJ Brands di inMusic. “Integrare Apple Music nelle nostre piattaforme Engine DJ rappresenta un importante passo avanti, perché offre un accesso istantaneo a una libreria di oltre 100 milioni di tracce e a playlist curate da team esperti per creare set ancora più sofisticati. Grazie a questa collaborazione, DJ a tutti i livelli potranno scoprire, riprodurre e integrare facilmente nuova musica nel loro workflow creativo.”

“La collaborazione con Apple Music rappresenta una tappa fondamentale per la community artistica di Serato” ha detto Young Ly, CEO di Serato. “Siamo felici di dare modo a DJ di professione e alle prime armi di combinare la loro passione e creatività con l’accesso a uno dei più vasti cataloghi di streaming al mondo.”

Apple Music per DJ fa leva sul successo di DJ Mix su Apple Music, un programma presentato a settembre 2021 e che da allora ha trasformato Apple Music nel punto di riferimento per i DJ mix di maggiore impatto, con una raccolta di migliaia di set. A dicembre Apple Music ha presentato anche Apple Music Club, una stazione radio live globale che seleziona i mix dei nomi più importanti e innovativi del settore per offrire a ogni fan un DJ set non stop, in onda 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Il lancio di oggi punta a espandere questa collaborazione incoraggiando ogni DJ a usare l’esperienza integrata come uno strumento creativo che permetterà di accedere più facilmente alle librerie per trovare la giusta ispirazione.

Maggiori informazioni su Apple Music per DJ sono disponibili QUI.

