 La NIÑA è la nuova artista di Up Next Italia

Apple Music ha annunciato oggi che LA NIÑA è la nuova artista a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Essere scelta per Up Next Italia è un riconoscimento speciale, non solo per me ma per tutto ciò che metto nella mia musica: la mia storia, le mie radici, la mia verità. Sapere che arriva e trova spazio è una spinta a continuare senza compromessi, con ancora più libertà e intensità” racconta LA NIÑA.

LA NIÑA è il progetto solista di Carola Moccia, cantautrice e produttrice classe 1991, pioniera nel mettere in dialogo tradizione e musica del presente proiettandole nel futuro. Tra sperimentazione e ibridazione – utilizzando come tramite la lingua estremamente evocativa e potente della sua città, Napoli – la sua ricerca spazia dal canto alla scrittura, dal teatro al cinema, dalla danza alle arti figurative. Ha calcato il palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Big Mama, Gaia e Sissi, nella serata dei duetti con la cover del celebre brano Lady Marmalade. Dopo il grande successo del singolo TU con Franco Ricciardi, LA NIÑA pubblica nel marzo del 2023 il suo primo album in studio, VANITAS. Lo stesso anno debutta al fianco di Massimo Ranieri in veste di co-protagonista nella serie La voce che hai dentro e ne cura parte della colonna sonora. Dopo le collaborazioni musicali con – tra gli altri – Peppe Barra, M¥SS KETA, Tosca, Gemitaiz, Clementino e Mysie (UK), LA NIÑA annuncia il nuovo disco FURÈSTA, anticipato dal primo singolo estratto GUAPPARÌA.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, LA NIÑA si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA, Lina Simons, Nerissima Serpe, Anna Castiglia, Lamante, Sarah, Keyra e Matteo Romano.

Nel 2025, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo nono anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG, Grupo Frontera, Teezo Touchdown, Young Miko, 4batz, Karan Aujla, Cash Cobain, Wyatt Flores e Rema.

