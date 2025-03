Giuse The Liza dà voce a un’intera generazione

Share

«Il modo in cui c’hanno cresciuti per vivere non funziona più,

ci sono io e ci sei tu dentro questa canzone de I Cani»

Anna e Marco: due vite normali ma diverse, tra l’università, i podcast di Stefano Nazzi e un forte senso di disillusione. Due linee parallele che si incontrano, si intrecciano e che finiscono inevitabilmente per separarsi. Giuse The Lizia torna oggi con “404 (una canzone de I Cani)” (https://macistedischi.lnk.to/404; Maciste Dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), il nuovo singolo che porta avanti un racconto iniziato con l’ultimo album “INTERNET”.

Una riflessione sulla difficoltà di comunicare e di affrontare le proprie emozioni in un mondo sempre più frammentato e polarizzato, dove anche l’amore nasce per non durare. Giuse The Lizia nel nuovo brano dà voce a un’intera generazione, e lo fa citando I Cani, progetto musicale del cantautore romano Niccolò Contessa che con la sua musica è stato in grado di raccontare un mondo completamente nuovo.

«404 (una canzone de I Cani) è un pezzo che parla di due persone molto diverse che si innamorano. Mi piaceva l’idea di raccontare questa storia di incomunicabilità e di scontro che spesso caratterizza le relazioni tra i miei coetanei soprattutto in un periodo come questo, molto polarizzante e diviso, e di farlo attraverso immagini di questi anni, ispirandomi alla narrazione de I Cani, il mio grande amore dei tempi del liceo che ho sempre ammirato per come raccontavano la loro generazione. Con questo pezzo ho provato a fare lo stesso», racconta Giuse The Lizia.

Ma non solo nuova musica: Giuse The Lizia tornerà live il 6 maggio per la prima volta sul palco dell’Estragon di Bologna, dopo aver concluso con una data sold out all’Alcatraz di Milano il suo “INTERNET CLUB TOUR”. L’artista ha inoltre annunciato, alcuni giorni fa, la sua partecipazione venerdì 23 maggio alla nuova edizione del Mi Ami Festival a Milano.

Le prevendite per la data all’Estragon di Bologna, organizzata e prodotta da Comcerto e Live Nation, sono disponibili online su https://www.livenation.it/artist-giuse-the-lizia-1478834.

404 (una canzone de I Cani) arriva dopo “INTERNET” (https://macistedischi.lnk.to/internet_a), l’ultimo album dell’artista che racconta tutta la fatica e la bellezza dei vent’anni, quando ancora si sta cercando il proprio posto nel mondo. Undici tracce da cantare a squarciagola, in cui Giuse The Lizia racconta, con estrema sincerità, una generazione molto spesso incompresa, con le sue notti insonni e le storie con gli amici di una vita, gli amori che sembrano poter durare per sempre e l’incertezza per quello che sarà il futuro. All’interno del progetto, oltre alla traccia “Piccoli piccoli” insieme a centomilacarie, troviamo, in “Tonight gospel”, la speciale partecipazione di Mecna.

Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia è un cantautore di 23 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. Nella sua musica, attraverso sfumature indie rock e urban, ci sono tutte le emozioni che vive ogni giorno e i suoi testi raccontano storie universali, fissando momenti di vita che così diventano eterni. Il suo percorso inizia nell’aprile del 2021, quando esce per Maciste Dischi “Vietnam”, il suo primo singolo prodotto da Mr Monkey, e da subito il suo nome si consacra sui palchi live. Il 5 novembre 2021 esce “Come minimo”, EP di esordio, seguito a maggio 2022 dal secondo EP “LALALACRIME”. Il singolo “One more time” è il primo che anticipa il primo disco, seguito il 30 novembre da “Sincera”, brano che ha portato sul palco di Sanremo Giovani 2022. Il 17 marzo 2023 esce “Lato A Lato B”, co-scritto con Fulminacci, ultimo singolo che precede l’attesissima uscita, il 14 aprile, del primo album “Crush”: 12 tracce scritte e composte da Giuse insieme a molti amici artisti e produttori. Nell’estate del 2023 il disco è stato suonato e portato in giro nei più importanti festival della penisola e a ottobre il tour è proseguito nei club, segnando tre importanti sold out ai Magazzini Generali di Milano, al Largo Venue di Roma e al Locomotiv di Bologna. Il tour è stato anche l’occasione per celebrare il ritorno discografico con il singolo “Radical”, uscito il 27 settembre. A inizio gennaio 2024 è uscito “scs” mentre il 28 marzo è uscito il suo ultimo singolo “Solo un’idea”, mentre lo scorso 17 maggio è uscito il singolo “Baby”. Il 3 luglio è uscito con “Piccoli piccoli”, una anti-hit estiva in featuring con centomilacarie. Lo scorso 18 ottobre è uscito con il suo secondo lavoro in studio “INTERNET”. Dopo aver portato la sua musica in giro per i principali festival italiani e allo Sziget Festival di Budapest per il suo tour estivo, l’artista è ripartito con una serie di appuntamenti autunnali nei club, che si è concluso il 25 novembre con un concerto evento all’Alcatraz di Milano. Il 6 maggio 2025 tornerà live, per la prima volta sul palco dell’Estragon di Bologna.

