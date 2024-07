Gigi D’Alessio raddoppia le date romane del tour

Share

Continua a moltiplicarsi il calendario dei concerti di Gigi D’Alessio con nuove date per soddisfare le richieste dei tanti fan di tutta Italia anche per il tour invernale “Gigi Palasport”: oltre agli appuntamenti già in programma, l’artista annuncia il raddoppio al Palazzetto dello Sport di Roma il 12 novembre, che si aggiunge al live del 13 novembre, e la tappa al Palaflorio di Bari il 22 novembre.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.

I nuovi concerti arricchiscono il già fitto viaggio on stage di Gigiche,reduce dall’incredibile successo degli otto sold out di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito, ha da poco annunciato anche uno straordinario ritorno a Napoli in programma il 2 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona dove si esibirà per la sesta volta in carriera.

Attualmente impegnato con il tour estivo che lo porterà tra luglio e agosto nelle più belle località da nord a sud della Penisola, Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) ed il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti di “GIGI PALASPORT”, prodotto da GGD, Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it); RTL 102.5 è radio ufficiale di “GIGI PALASPORT”.

Queste le date:

12 novembre ROMA-Palazzo dello Sport nuova data

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

22 novembre BARI- Palaflorio nuova data

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena

www.gigidalessio.com

www.facebook.com/gigidalessioofficial

www.instagram.com/gigidalessioreal

www.twitter.com/_gigidalessio_

www.youtube.com/user/GigiDAlessioVEVO

Comunicato Stampa: Letizia D’Amato Srl