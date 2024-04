RaiPlay festeggia le fate di Winx Club

Share

Su RaiPlay scatta l’ora di WINX CLUB TIME: per festeggiare i 20 anni di magia delle Winx la piattaforma streaming Rai, in collaborazione con Rai Kids, e in occasione della grande festa organizzata da Rainbow per la prossima edizione COMICON Napoli (dal 25 al 28 aprile, Mostra d’Oltremare), regala a tutti un’offerta speciale.

Saranno disponibili dal 24 aprile su RaiPlay tutte le avventure delle fate più amate di sempre: le 8 stagioni della magica serie Winx Club (per un totale di 208 episodi) e i film Winx Club – Il Mistero degli Abissi, Winx Club – Il segreto del regno perduto, Winx Club – La fenice d’Ombra, Winx Club – Il destino di Bloom, Winx Club – Battaglia per Magix, Winx Club – La vendetta delle Trix.

Le fatine ideate da Iginio Straffi in 20 anni di storia hanno avuto un successo globale, raggiungendo un pubblico sempre più ampio grazie alle loro avvincenti ed entusiasmanti avventure. Le Winx sono diventate così un vero e proprio fenomeno evergreen tra i più seguiti a livello internazionale. Bloom, Stella, Flora, Aisha, Tecna e Musa, con il loro stile inconfondibile, hanno anticipato le tendenze e sono protagoniste di storie uniche, eroine ambasciatrici di valori universali come l’amicizia, la diversità, l’inclusività e di contenuti altamente educativi e di qualità.

In 20 anni sono cresciute insieme ai loro fan e sono diventate un orgoglio italiano in tutto il mondo: Winx Club è infatti distribuito in oltre 150 paesi.

Su RaiPlay sarà possibile rivivere la magia delle loro avventure sin dalle prime stagioni fino all’ottava, disponibile interamente sulla piattaforma. Nella stagione 8, le fate di Alfea viaggeranno verso un nuovo pianeta di nome Lumenia, dove la regina affiderà loro il potere di Cosmix, per proteggere le stelle dell’universo magico. Con loro ci sarà anche una Lumen, creatura magica a forma di stella.

Inoltre, l’offerta speciale dedicata ai festeggiamenti del 20° anniversario delle magiche eroine, propone tutti i film con le incredibili vicende che hanno conquistato intere generazioni.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency