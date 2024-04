Loris Fabiani in arte Lunanzio vi aspetta a teatro

Share

Il talentuoso comico e attore LORIS FABIANI, in arte LUNANZIO, è finalmente pronto a tornare a teatro con lo spettacolo “QUID RIDET?” in due speciali e imperdibili date, lunedì 20 maggio 2024 alle ore 21.00 allo Spazio Rossellini di Roma e mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 21.00 al Teatro Oscar di Milano.

LORIS FABIANI è reduce dalla vittoria della prima edizione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro” e dalla partecipazione come concorrente alla quarta edizione di “LOL – Chi ride è fuori”, i due comedy show targati Prime Video.

Con lo spettacolo “QUID RIDET?”, prodotto da Ponderosa, LORIS FABIANI potrà finalmente incontrare gli spettatori portando in scena LUNANZIO, il suo personaggio che egli stesso definisce “barocco”, labbra nere, capelli scompigliati e camicia bianca fuori misura, caratterizzato da una comicità fatta di doppi sensi, linguaggio aulico, racconti cavallereschi ed ironia che attinge agli innamorati della Commedia dell’Arte e non solo, ispirandosi ad autori come Goldoni e Alfieri.

Un personaggio surreale e sui generis già molto amato da grandi e bambini, grazie al quale LORIS FABIANI sta sempre più affermando le sue grandi doti poliedriche e il suo innegabile talento comico.

Info e Biglietti

20 maggio – Roma – Spazio Rossellini

ore 21.00

Prezzo biglietto 22,00€ + ddp

Prevendite ticketone.it

29 maggio – Milano – Teatro Oscar

ore 21.00

Prezzo biglietto 22,00€ + ddp

Prevendite Dice https://link.dice.fm/qe2d39ecab2c

BIOGRAFIA

Loris Fabiani, in arte Lunanzio, nato nel 1983 a Melzo, in provincia di Milano. Si diploma nel 2008 presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, e da lì inizia un’intensa attività teatrale, tra piccole e grandi produzioni, che lo portano a collaborare con importanti registi e teatri nazionali (Luca Ronconi, Carlo Cecchi, Teatro Dell’Elfo, Teatro Franco Parenti, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Di Roma, Marche Teatro, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Bolzano). Inventa Lunanzio nel lontano 2006, con cui inizia dei progetti teatrali, non ancora lanciati nel mondo della comicità. A partire dal 2013 inizia a frequentare diversi laboratori di comicità, alternando la carriera teatrale con quella da comico. Nel 2023 decide di dedicarsi esclusivamente alla comicità, riuscendo a vincere diversi premi. Nel 2024 vince la prima edizione di Lol Talent Show, e questo lo porta nel cast di Lol4.Negli anni ha inventato anche altri progetti comici: Cinemalteatro (dal 2009) e Alice&Loris (dal 2022). In veste di Lunanzio porta avanti anche un suo progetto teatrale: l’Accademia Dei Lunanzi (dal 2020).

LINK UFFICIALI:

https://www.instagram.com/loris_fabiani

https://www.facebook.com/lunanzio/?locale=it_IT

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa COCO District