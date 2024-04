Concorso Premio Moda® “Città dei Sassi” 2024

Share

Il 3/4/5 settembre 2024 è in programma a Matera il Premio Moda® “Città dei Sassi”, concorso internazionale per stilisti giunto alla 13^ edizione e che anche quest’anno celebra l’evento attraverso il tema “moda, eleganza e creatività”.

Il premio è una competizione di stilisti di alta moda e prèt à porter istituito per promuovere artigiani/creativi della moda in total look femminile provenienti da ogni parte del mondo che partecipano all’evento per mettere in luce le proprie capacità artistiche e farsi conoscere attraverso i media ad un pubblico internazionale grazie alla presenza di esponenti della moda, degli organi di stampa, delle reti televisive e del pubblico.

Il concorso ha lo scopo di selezionare e premiare creatori e fashion designers per promuovere e valorizzare il talento attraverso la presentazione in passerella di originali creazioni d’alta moda e prèt à porter nella città di Matera, Città Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019.

Sono ammessi:

diplomati di Accademie, Università e/o scuole statali e private, professionisti disegnatori, stilisti di moda, modellisti, operatori moda e autodidatti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Quest’anno i concorrenti potranno partecipare per una o più sezioni e precisamente:

A) Premio Moda® Alta Moda; B) Premio Moda® Prét à Porter; B) Premio Moda® Cinema.

Saranno attribuiti i seguenti premi:

1) Premio Moda® “Città dei Sassi” – 2) Premio Moda® Prèt à Porter – 3) Premio Moda® Cinema – 4) Premio Moda® della Critica.

Successivamente, a chiusura dei termini di iscrizione (30 aprile 2024), una giuria tecnica, appositamente nominata, decreterà gli stilisti finalisti che avranno la possibilità di presentare una collezione di creazioni di moda, nello specifico di Alta Moda Donna e Prét à Porter Donna, sezioni Abbigliamento e Accessori.

Concluso il premio, l’evento continua sul sito web https://www.premiomoda.it attraverso una vetrina virtuale del “Premio Moda®” per far rivivere non solo la serata, ma anche il fascino della città dei Sassi.

Il successo del Premio Moda® “Città dei Sassi” va ricercato nel sempre maggiore impegno profuso dall’Associazione APS “Officina della Cultura” nel migliorare la manifestazione, sempre più apprezzata dalla stampa specializzata. La consapevolezza di avere come cornice dell’evento in oggetto una location di altissimo livello culturale, quale è la città di Matera, rafforza la grande attrazione da parte degli addetti ai lavori nei confronti del Premio Moda®.

Il concorso scade il 30 aprile 2024.

Regolamento e condizioni per la partecipazione al concorso sono disponibili su https://www.premiomoda.it contatti: concorso@premiomoda.it