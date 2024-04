Teatro Tor Bella Monaca gli spettacoli della settimana

Share

“Ancora un attimo”, produzione Teatranti Tra Tanti, apre il mese di maggio e sarà in scena da giovedì 2 a sabato 4 maggio. Il testo scritto da Massimiliano Bruno viene interpretato da Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari, che sono diretti da Gianni Aureli. Cosa può scaturire dall’incontro tra una maestra elementare narcolettica, periodicamente preda di

drammatiche amnesie che resettano la sua memoria come implacabili colpi di spugna ed uno

scrittore di bizzarre fiabe, cleptomane e bugiardo impenitente? Nel mondo reale probabilmente

nulla di duraturo ed edificante; nel delizioso lavoro drammaturgico di Massimiliano Bruno, il

risultato sarà invece una storia d’amore tenera e stravagante, spassosa e toccante, che diverte ed emoziona lo spettatore per poi commuoverlo e lasciarlo sgomento di fronte ad un’imprevista amara virata conclusiva. La commedia è stata portata in scena, circa 20 anni fa da Massimiliano Bruno e Paola Cortellesi e nel 2012 da Edoardo Leo e Ambra Angiolini, con il titolo “Ti ricordi di me?”, successivamente riproposta anche sul grande schermo. A distanza di altri 10 anni, con la regia di Gianni Aureli e la coproduzione del “Laboratorio di Arti sceniche di Massimiliano Bruno”, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari hanno voglia di far innamorare e ridere di nuovo i due personaggi. Aiuto regia: Matilde Iannelli; Assistente alla regia: Aurora Ghezzo; Scenografie: Maurizio Polsinelli e Cristina Numico; Canzone originale: “Cuore Impavido” di Marco Morandi.

Segue “Game lover”, Compagnia Moliere, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio. Alessandra Merico è l’autrice della drammaturgia, e sul palco ci sarà la stessa drammaturga affiancata da Enzo Casertano, il quale firma la regia dello spettacolo. “Game Lover” è una brillante commedia a episodi sulla vita di una coppia, un vero divertimento ma anche una saggia riflessione sul primo conflitto tra tutti: quello tra un uomo e una donna. Sull’altalena del matrimonio fra momenti felici e piccole crisi si consuma la vita dei due protagonisti. Danilo e Arianna prima fidanzati e poi sposati, impauriti e poi annoiati dalla vita matrimoniale e in cerca di nuovi stimoli. Momenti di vita quotidiana rubati per raccontare la tragicomica storia di questa coppia che cerca di stare al passo con la modernità e col mutamento dei costumi del paese. Una messa a fuoco sull’evoluzione dei rapporti sentimentali, e sul loro andamento dal punto di vista sociale e antropologico. Un esilarante alternarsi di situazioni alimenta il gioco comico interpretato da Enzo Casertano e Alessandra Merico. Un confronto serrato, condito da situazioni paradossali e rivelazioni sorprendenti. Disegno luci: Maxi Lumachi; Foto: Francesco Nannarelli.

Alessandra Merico e Enzo Casertano in “Game Lover”

La settimana si conclude domenica 5 maggio con “Il Re senza corona”, Seven Cults produzione. Caterina Ardizzon, Carla Recupero ed Elena Stabile, dirette da Roberto Zorzut – il quale crea anche il disegno luci -, daranno vita ai personaggi di Rodari. C’era una volta un re senza corona. Re seconda nota della scala musicale, abitava proprio sotto il rigo, e per combinazione vedeva al piano di sopra un “mi” che aveva una corona grossa così. Lo spettacolo è un viaggio musicale nel mondo di Gianni Rodari tra note musicali, canzoni, filastrocche e storie. Piccolo musical tra fantasia e realtà immaginata o immaginifica, paradossi, eventi imprevisti, personaggi anticonformisti e paesaggi fantastici. Movimenti coreografici: Michèle Sigillo; Scene: Roberta Gentili.

Teatro Tor Bella Monaca – Arena Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20

Ampio parcheggio disponibile



Per informazioni e prenotazioni:

Telefono 062010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

Messaggi whatsapp 3920650683

promozione@teatrotorbellamonaca.it

SPETTACOLI . ORE 21, DOMENICA ORE 17:30



Botteghino: dal martedì alla domenica dalle 10,30 alle 21,30

www.teatrotorbellamonaca.it – www.teatriincomune.roma.it

Acquisto online su Vivaticket

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci