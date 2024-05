Il World tour in Giappone de Il Volo

Share

È partito il 25 aprile dal Giappone il World Tour de Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo che è tornato a stupire i fan del Sol Levante. Dopo l’esibizione nel suggestivo teatro di Nagoya gli artisti – accompagnati da un’orchestra di 54 elementi diretta da Marcello Rota, direttore d’orchestra di fama mondiale – hanno tenuto un concerto nella prestigiosa Symphony Hall di Osaka e all’International Forum di Tokyo prima del gran finale a Sapporo. Un viaggio artistico e personale, segnato dall’incontro della tradizione musicale italiana con il mondo asiatico, tra musica, cultura e contaminazione.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano già stati protagonisti di due importanti tour nel Paese del Sol Levante (nel 2017 e nel 2019) e nel 2022 si sono esibiti in uno speciale concerto nel meraviglioso Kiyomizu-dera, uno dei templi più famosi e suggestivi di tutto il Paese con una storia di 1.250 anni (l’evento, unico al mondo, poiché nessun artista straniero si era mai esibito prima sul palco della sala principale, è stato riprodotto in 15 cinema giapponesi nelle principali città del Giappone).

Dopo il Giappone Gianluca, Ignazio e Piero torneranno in Italia con Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona – 9 maggio (sold out), 11 maggio (sold out), 12 maggio (sold out), 13 maggio. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Seguiranno tra giugno e settembre 20 live estivi nelle più suggestive venue d’Italia e in autunno Il Volo sarà protagonista di un tour nelle principali capitali europee. Il World Tour proseguirà nel 2025 negli USA, in Canada e in America Latina. I vari appuntamenti live saranno occasione per Il Volo di far ascoltare dal vivo i principali brani della tradizione musicale italiana e di “Ad Astra”, il primo disco di inediti – uscito il 29 marzo per Epic Records/Sony Music Italy – a coronamento dei 15 anni di carriera.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest