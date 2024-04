Alfa in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle

Share

Un album che conferma tutto il suo talento, un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione e un tour che viaggia a gonfie vele. Alfa, ovviamente. Il cantautore genovese approda lunedì 12 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), ospite del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

I biglietti – posti numerati a sedere 28,75 e 36,80 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Alfa arriva in Garfagna sulle ali di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato”, l’album che dà il titolo anche al tour. Composto da dieci canzoni, contiene “Vai!” (certificato disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui Alfa ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni.

Alfa, con la sua musica, riesce a portare il suo immaginario e a trasmettere i valori e gli ideali in cui crede. Lo ha fatto sul palco dell’Ariston e lo sta facendo in concerto, raccontando il suo percorso fatto di piccoli passi, di sogni, del coraggio di non arrendersi mai e dell’amore che è poi il filo conduttore di tutte le sue canzoni. L’amore in ogni forma: quello dei suoi amici e dei suoi genitori, quello ascoltato nelle canzoni o visto nei film e anche quello per la musica che, da sempre, considera il suo migliore amico.

Il tour è prodotto da A1 concerti.

Il concerto di Alfa va ad aggiungersi ai già annunciati live dei Musici di Francesco Guccini (30 luglio, Fortezza delle Verrucole), Antonello Venditti (3 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), Inti-Illimani (5 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), Giorgio Panariello e Marco Masini (7 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso), Rita Marcotulli (15 agosto, concerto all’alba, Fortezza di Mont’Alfonso), Paolo Ruffini (“Io? Doppio! Politicamente corretto”, 17 agosto Fortezza di Mont’Alfonso), di Roberto Vecchioni (20 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso). Altri importanti ospiti sono in arrivo. Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.



ALFA

Lunedì 12 agosto 2024 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Primo settore 36,80 euro

Secondo settore 28,75 euro

Info

www.montalfonsoestate.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org

Comunicato Stampa: Marco Manucci