Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings il singolo “Ciclone”

Il ritmo travolgente di TAKAGI & KETRA ritorna per accendere l’estate!

Da oggi, venerdì 19 giugno, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘CICLONE’, il nuovo esplosivo singolo dei produttori multiplatino e hitmaker per eccellenza. Il brano vede la collaborazione di ELODIE, tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali MARIAH, classe ’99 rivelazione della scena reggaeton trap r&b mondiale, e dei celeberrimi GIPSY KINGS.

“È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest’anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone – commentano Takagi & Ketra – nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano”.

“È stato un piacere tornare a lavorare con i ragazzi – dichiara Elodie – dopo il successo di “Margarita”. “Ciclone” è molto diversa. Italiana e internazionale allo stesso tempo. Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings mi sono messa ad urlare”.

Decadi, generazioni e influenze sono a confronto nel nuovo sound alchemico prodotto dai re Mida Takagi e Ketra, che contano oltre 100 dischi di platino tra singoli e produzioni, oltre 200 milioni di stream e più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube.

Nel brano di Takagi e Ketra c’è la tradizione italiana portata con disinvoltura da Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah.

Dopo aver dominato la classifica puntando sul Baile do Favela e sull’Afro beat, i due artisti mai come quest’anno sono pronti a far cantare il pubblico con una canzone che, distruggendo ogni barriera di genere, spiana la strada a una melodia irresistibile che sembra dire una sola cosa: riprendiamoci la vita e godiamoci l’estate.