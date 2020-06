Don Diablo con Andy Grammer il nuovo singolo “Thousand Faces”

Come intuibile dal testo, THOUSAND FACES è una canzone dedicata a chi non è più tra noi. ANDY GRAMMER dice del singolo: “Avendo sia io che Don perso uno dei nostri genitori prima che raggiungessimo il successo, questa è stata una canzone molto speciale da scrivere”. DON DIABLO aggiunge “THOUSAND FACES è sicuramente uno dei pezzi più personali che abbia mai scritto. Ho perso papà quasi sette anni fa e da quel giorno la mia visione della vita è cambiata drasticamente. La sua scomparsa mi ha riempito di passione e determinazione che, riguardando indietro, ho capito essermi stata da sprono per riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi ero posto”.

PRODUTTORE #1 AL MONDO PER “1001TRACKLISTS“ 6° MIGLIOR DJ AL MONDO NELLA “TOP 100 DJs” DI DJ MAG OLTRE 1 MILIARDO DI VIEWS COMBINATE PER I SUOI SINGOLI SU YOUTUBE DON DIABLO ANDY GRAMMER “THOUSAND FACES”