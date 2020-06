Alanis Morissette il tour europeo è posticipato al 2021

Share Facebook

Alanis Morissette, sette volte vincitrice ai Grammy Awards, annuncia oggi il posticipo del tour europeo al prossimo anno a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19. La data italiana, originariamente prevista per il 15 ottobre 2020, è riprogrammata all’8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano.

Ad aprire il concerto ci sarà sempre Liz Phair.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati vi preghiamo di consultare le nostre FAQ alla pagina: www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Alanis Morissette pubblicherà il 31 luglio 2020 il suo attesissimo nuovo album, intitolato “Such Pretty Forks In The Road”. Il disco, già disponibile per il pre-order (smi.lnk.to/spf), è stato anticipato dal primo singolo “Smiling”, scritto da Alanis Morissette insieme a Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo) e dai brani “Reasons I Drink” e “Diagnosis”