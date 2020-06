L’arcobaleno di Tik Tok per celebrare la diversità

Share Facebook

Sulla scia del forte attivismo che muove la community di TikTok, anche il Pride Month segna un nuovo momento di condivisione sulle tematiche LGBTQI+

Un programma di dirette streaming in partenza oggi: fra i partecipanti Charlie Moon, Tommaso Zorzi, Iconize con Chadia Rodriguez e Vincenzo Tedesco

MYSS KETA, Chadia Rodriguez, Michele Merlo e Sergio Sylvestre chiamati a realizzare il take over della sezione musica con le loro playlist arcobaleno

Anche se a distanza e attraverso lo schermo di un cellulare, la community di TikTok è impegnata più che mai per il supporto alle cause sociali, mostrandosi attiva e condividendo il forte desiderio di partecipazione esprimendosi su diverse tematiche. Non poteva mancare la voglia di valorizzare le diversità e l’inclusione in occasione del Pride Month. L’onda arcobaleno è già ben visibile nei contenuti postati dagli utenti nelle ultime settimane: creatività e autenticità hanno dato voce al mondo LGBTQI+, in maniera scherzosa e ironica ma anche seria e didattica, per informare, e ricordare la storia del movimento.

Il racconto corale si è snodato, con l’utilizzo di effetti e sticker a tema inediti messi a disposizione dalla piattaforma, con i trend hashtag #Pride, #pridemonth, #lgbtq, #Iamcomingout, portavoci del diario delle generazioni più giovani. L’hashtag ufficiale del 2020 #usolamiavoce, invece, che invita a esprimersi a sostegno di una causa particolarmente sentita per un mondo in cui amore e uguaglianza prevalgano sempre, ha già superato le 50M di visualizzazioni.

Fra le iniziative volte a celebrare il mese, TikTok ha organizzato un palinsesto di dirette, in partenza da oggi venerdì 26 giugno, con creator che si fanno portavoce dei messaggi arcobaleno, e che affronteranno le tematiche legate all’universo LGBTQI+. A inaugurare il programma delle live sarà Charlie Moon, per poi proseguire il 27 con la diretta co-hosted di Iconize e Chadia Rodriguez, Tommaso Zorzi il 28, e Vincenzo Tedesco il 29 giugno.

A fare da colonna sonora ai contenuti che hanno iniziato a popolare la piattaforma da inizio mese le playlist a tema consultabili nella sezione “Musica” di TikTok e accuratamente selezionate da alcuni dei principali artisti della scena italiana, come MYSS KETA, Chadia Rodriguez, Michele Merlo e Sergio Sylvestre. Fra i brani scelti Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande, Vogue di Madonna, Another Love di Tom Odell, Papaoutai di Stromae, This is America di Childish Gambino e molte altre.

Ad arricchire ulteriormente e a rendere ancor più speciali i contenuti creativi a tema pride anche i nuovi speciali effetti lanciati dalla piattaforma: Unicorno, Occhiali, Occhi di cuore, Visiera ed Emoji.

Da sempre la mission di TikTok è ispirare la creatività e portare allegria nei momenti della vita di ogni giorno. La community globale si basa su valori come la creatività e la libertà di espressione al fine di consentire il benessere dei singoli utenti in un ambiente sicuro e confortevole. Tanti sono i creator che sulla piattaforma si sono distinti per i contenuti all’insegna della creatività, del divertimento ma soprattutto, dell’inclusione.

Il bellissimo video di Daniele Davì: per augurare ‘Happy Pride Month!’, il top creator italiano ha chiesto aiuto ai più popolariTikToker per creare una bandiera arcobaleno. Hanno partecipato Martina Socrate, Muriel, Federica Carta e molti altri > www.tiktok.com/@danieledavi/

I video di Giovanni Arena che raccontano come è nato il Pride, come realizzare una torta arcobaleno e il contenuto rainbow realizzato con molti altri creator fra cui Jessica G. Senesi e Linda Stabilini

Il video di Pierangelo Greco in supporto alla comunità LGBT sulle note di “Same Love” di Macklemore & Ryan Lewis

Muriel sulle note di “Born This Way” di LadyGaga www.tiktok.com/@mumixo con bellissimi contenuti arcobaleno, come i seguenti> www.tiktok.com/@mumixo/video/; www.tiktok.com/@mumixo/vid

