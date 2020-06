Ernia “Gemelli” Debutto al 1° posto sia negli album che nei vinili della classifica FIMI

Share Facebook

Sei brani del nuovo disco nella Top 20 dei singoli più venduti in Italia

Ad una settimana dalla sua uscita, l’album GEMELLI di ERNIA conquista la vetta della classifica Fimi – Top of the music sia tra gli album che nei vinili e la Top 20 della classifica dei singoli più venduti in Italia con sei brani contenuti nel nuovo disco.

Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione – la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea – il nuovo lavoro di Ernia rispecchia i suoi molteplici interessi, nonché il suo background, contribuendo a fare di Gemelli un lavoro coeso ma sfaccettato, inscindibile, ma plurale.

Alternando exploit più pop e melodici (Superclassico) a puri esercizi di stile (U2), ispirazioni rock (Ferma a guardare) e atmosfere dilatate di matrice elettronica (Cigni), Ernia accompagna l’ascoltatore in un viaggio dai paesaggi variegati e mutevoli, in cui il suo flow si adegua a ogni situazione. Insieme a lui c’è il meglio della scena rap italiana di ieri e di oggi: oltre ai già citati Tedua, Rkomi, Lazza e Shiva, figurano anche Luché, Fabri Fibra e Madame, chiamati in causa rispettivamente per parlare della fine di un’amicizia (Pensavo di ucciderti), per un classico banger di ispirazione West Coast (Non me ne frega un cazzo) e per raccontare il disagio e l’inadeguatezza che a tutti noi capita di sperimentare (Fuoriluogo). Le produzioni mai banali di collaboratori storici di Ernia come Marz e Zef, che curano buona parte dei beat, e la partecipazione eccezionale di nomi come Sick Luke, D-Ross, Startuffo e Don Joe.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena rap italiana.

“GEMELLI”

Tracklist

Vivo

Superclassico

Puro Sinaloa feat. Tedua, Rkomi, Lazza

Morto Dentro

Non Me Ne Frega Un Cazzo feat. Fabri Fibra

Ferma A Guardare

MeryXSempre feat. Shiva

U2

Pensavo Di Ucciderti feat. Luchè

Cigni

Fuoriluogo feat. Madame

Bugie

https://island.lnk.to/gemelli