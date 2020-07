Pinguini Tattici Nucleari “Ridere” è disco d’oro

Un altro straordinario successo per i Pinguini Tattici Nucleari: RIDERE, l’ultimo singolo estratto da FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music), ottiene a pochi mesi dall’uscita la certificazione disco d’oro. Un trionfo anche per il videoclip ufficiale, un bellissimo collage di momenti felici realizzato con il contributo dei fan, che ha superato 5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

