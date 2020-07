Share Facebook

Twitter

Pinterest

Si preannuncia un duetto esplosivo quello tra Gigi D’Alessio e Clementino, in arrivo in radio e su tutte le piattaforme streaming venerdì 17 luglio, con “Como suena el corazon” (Sony), disponibile in pre-save da oggi al link https://SMI.lnk.to/comosuenaelcorazon

I due artisti campani hanno unito i loro talenti in una nuova, stupefacente versione della hit di D’Alessio che, a 20 anni dal suo exploit, si candida anche in questa nuova veste a scalare le classifiche dei tormentoni dell’estate 2020.

Sonorità latine, spirito mediterraneo, rap e dance che si mixano in un brano – prodotto da Max D’Ambra che ha anche curato la produzione artistica insieme a D’Alessio, tutto da ballare: un singolo liberatorio e scanzonato per celebrare la vita e la libertà dopo questi difficili mesi.