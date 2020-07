Maroon 5 da venerdì 24 il nuovo singolo “Nobody’s Love”

Share Facebook

I MAROON5 hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo atteso singolo, “NOBODY’S LOVE”, brano che sarà disponibile da venerdì 24 luglio in tutte le piattaforme digitali.

“NOBODY’S LOVE” segna il ritorno della band californiana capitanata da Adam Levine dopo il successo di “MEMORIES” (uscito nel settembre 2019), certificato Platino in Italia.

I Maroon5 nascono dalle ceneri del gruppo Kara’s Flowers grazie all’idea dei due statunitensi Adam Levine (voce e chitarra) e Jesse Carmichael (tastiere) e dell’italo-scozzese Ryan Dusick (batteria), tutti compagni del liceo Brentwood di Los Angeles. Il gruppo pubblica il primo album “The Fourth World” nel 1997. Successivamente, e dopo l’aggiunta di James Valentine alla chitarra, il gruppo prende nome “Maroon 5”, l’origine del quale viene mantenuta segreta all’interno del gruppo.

Nel giugno del 2002, con l’uscita di un nuovo album, “Songs About Jane”, il gruppo intraprende una serie di tour insieme ad artisti quali Sheryl Crow, John Mayer, Nikka Costa e Phantom Planet.

Nel marzo 2007 esce l’album “It Won’t Be Soon Before Long”, anticipato dal singolo “Makes Me Wonder”, che raggiunge la prima posizione della classifica Billboard Hot 100.

Il 21 settembre 2010 esce il terzo album, “Hands All Over”, anticipato dal singolo “Misery”.

Il 22 giugno 2011 esce il singolo “Moves Like Jagger”, che vede la collaborazione della cantante Christina Aguilera.

Il 26 giugno 2012 è uscito il quarto album “Overexposed” anticipato dal singolo, “Payphone”. L’album ha raggiunto il traguardo di platino vendendo 2,2 milioni di copie solo nel 2012. Gli altri singoli pubblicati sono “One More Night”, che ha persino superato il successo del precedente singolo, “Daylight” (Oro in Italia) e “Love Somebody”.

Dopo il tour mondiale durato quasi due anni in sostegno dell’album, il gruppo ha annunciato il ritorno di Jesse Carmichael, che era in pausa dal 2012, e l’uscita prevista per il 2 settembre 2014 del nuovo album “V”, preceduto dal singolo “Maps” (Doppio Platino in Italia), pubblicato il 16 giugno 2014. Il 25 agosto 2014 viene pubblicato il secondo singolo estratto “Animals”, il quale raggiunge la posizione 3 della Billboard Hot 100.

Il 13 gennaio 2015 viene pubblicato il terzo singolo estratto dal loro quinto album “Sugar” (Platino in Italia). Il 19 maggio 2015 è uscito il quarto singolo dal titolo “This Summer’s Gonna Hurt Like a Mother Fucker” (Oro in Italia) che anticipa l’uscita della nuova versione dell’album V. Nel 2016 vengono pubblicati i singoli “Don’t Wanna Know” (3 volte Platino in Italia) con Kendrick Lamar e “Cold” (doppio Platino in italia) con Future.

Il 30 agosto 2017 esce il singolo “What Lovers Do” (3 volte Platino in italia) che anticipa l’album “Red Pill Blues”, in uscita il 3 novembre 2017 e che contiene il singolo lanciato nel maggio 2018 “Girls Like You” (3 volte Platino in italia). Il 20 settembre 2019 esce il singolo “Memories”, seguito il 9 ottobre dal nuovo video. Il singolo, così come il video, sono stati dedicati allo storico manager della band Jordan Feldstein, morto nel dicembre 2017.

I Maroon 5 spiccano non solo tra gli artisti più longevi della musica pop ma anche tra i più grandi del ventunesimo secolo.

Ad oggi la band di Los Angeles ha ottenuto tre GRAMMY® Awards ed è diventata “il gruppo di maggior successo nella storia della Billboard Hot 100” con 12 ingressi in Top 10 e oltre 20 milioni di album e 48 milioni di singoli venduti in tutto il mondo.

La band ha inoltre ottenuto certificazioni d’Oro e di Platino in più di 35 paesi.