Pearl Jam posticipato il tour europeo all’estate 2021

I Pearl Jam annunciano che il loro tour europeo prenderà ufficialmente il via a giugno e luglio 2021 e includerà due nuove tappe – quella al Pinkpop Festival e a Praga. L’unica data italiana, originariamente prevista il 5 luglio 2020, sarà riprogrammata il 26 giugno 2021 sempre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare la nostra pagina: https://bit.ly/aggiornamento_biglietti

I possessori dei biglietti del Ten Club saranno avvisati via mail con tutti i dettagli.

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour europeo dei Pearl Jam è stato posticipato affinché gli show possano svolgersi in tutta sicurezza la prossima estate. La salute e il benessere dei fan della band, della crew e di tutto lo staff coinvolto continuano ad essere una priorità. Per maggiori informazioni sulle date e il tour, visitare la pagina ufficiale: www.pearljam.com

Biglietti per il Pinkpop Festival: saranno disponibili da giovedì 22 settembre ore 10.00 am GMT su https://www.pinkpop.nl/2021/.

Biglietti per lo show di Praga: pre-sale esclusiva per i membri del Ten Club dalle ore 10.00 am CEST di martedì 28 luglio fino alle ore 10 am CEST di giovedì 30. Per i membri attivi a giovedì 23 luglio, visitare https://pearljam.com/ten-club/log-in

I biglietti per lo show di Praga saranno in vendita generale da venerdì 31 luglio (dalle ore 10am CEST) su https://www.ticketmaster.cz/artist/pearl-jam-vstupenky/226?brand=livenation

PEARL JAM – TOUR EUROPEO 2021 (Calendario completo):

DATA CITTA’ + PAESE VENUE

16 Giugno Amsterdam, Paesi Bassi Ziggo Dome

17 Giugno Amsterdam, Paesi Bassi Ziggo Dome

20 Giugno Landgraaf, Paesi Bassi Pinkpop Festival

23 Giugno Berlino, Germania Waldbühne

26 Giugno Imola, Italia Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

29 Giugno Zurigo, Svizzera Hallenstadion

1 Luglio Wercther, Belgio Rock Werchter

4 Luglio Stoccolma, Svezia Lollapalooza Stockholm

6 Luglio Copenhagen, Danimarca Royal Arena

14 Luglio Budapest, Ungheria Budapest Arena

16 Luglio Francoforte, Germania Festhalle

18 Luglio Parigi, Francia Lollapalooza Paris

21 Luglio Vienna, Austria Wiener Stadthalle

23 Luglio Cracovia, Polonia Tauron Arena

25 Luglio Praga, Rep. Ceca O2 Arena