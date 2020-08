“After2” dal 2 settembre al cinema

Share Facebook

L’amore può cancellare il passato?

Regia di Roger Kumble Con Josephine Langford Hero Fiennes Tiffin Dylan Sprouse

Un’esclusiva per l’Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA

Il sequel del film campione d’incassi sarà nei cinema italiani dal 2 settembre 2020

SINOSSI UFFICIALE

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin.

Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice.

Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.