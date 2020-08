Il 68. Trento Film Festival si avvicina

Share Facebook

Da oggi è navigabile la piattaforma online del Trento Film Festival:

su online.trentofestival.it cento film visionabili in streaming dal 27 agosto, con la possibilità di acquistare il singolo film o l’abbonamento completo.

Gratuiti per tutti gli oltre quaranta cortometraggi!

Come annunciato, tutti gli appassionati di cinema di montagna, avventura e esplorazione da oggi potranno esplorare la piattaforma online.trentofestival.it e registrarsi. I film saranno disponibili dal 27 agosto, giorno di apertura del 68. Trento Film Festival, in base al programma delle proiezioni: ogni film andrà online il giorno successivo all’anteprima a Trento, per preservare la scoperta per gli spettatori in sala, e resterà disponibile per un’intera settimana.

Tutti i cortometraggi fino a 40 minuti di durata, ovvero ben 41 film da tutte le sezioni del programma, sono disponibili gratuitamente. Per tutti gli altri film è possibile acquistare a 20€ il conveniente abbonamento online che dà accesso all’intera selezione oppure noleggiare il singolo titolo a 4€. Ogni film, tanto quelli gratuiti quanto a noleggio, è limitato a 500 visioni: come al cinema, quindi, è importante prenotare il proprio posto!

A inaugurare la piattaforma – che vede in Brennercom il partner principale – sarà Cholitas di Jaime Murciego e Pablo Iraburu, appassionante racconto di una spedizione unica, in cui cinque donne indigene boliviane affrontano la scalata dell’Aconcagua indossando i loro abiti tradizionali, come gesto di liberazione ed emancipazione. Il 27 agosto, grazie alla collaborazione con Montura, i primi 500 utenti che si registreranno avranno la possibilità di vedere il film gratuitamente, in contemporanea con l’anteprima a Trento.

La selezione cinematografica sarà presentata sia in proiezione per il pubblico del festival che in streaming, con l’eccezione di due titoli che si potranno vedere solo a Trento prima dell’uscita nelle sale: Paradise, una nuova vita di Davide Del Degan (Fandango), e l’evento di chiusura Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin di Werner Herzog (Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema).

Il programma completo delle proiezioni, degli eventi e delle attività su www.trentofestival.it

Piattaforma di streaming https://online.trentofestival.it/