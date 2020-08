Mika feat. Michele Bravi a sorpresa il singolo “Bella D’Estate”

Share Facebook

Annunciata a sorpresa la loro collaborazione musicale: esce a mezzanotte BELLA D’ESTATE, cover del celebre successo di Mango.

Disponibile dal 28/8 su tutte le piattaforme di streaming e download, il singolo è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

La star internazionale Mika ha deciso di registrare una cover di Bella d’Estate quando stava preparando una playlist di musica italiana all’inizio di questa stagione estiva: “Quasi per caso ho riscoperto Bella d’Estate e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l’idea di cantarla. E’ una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Ho incontrato subito l’entusiasmo di Katoo per questo progetto e ci siamo divertiti a creare una rilettura rispettosa, ma in chiave contemporanea. Mentre eravamo in studio, Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione. Sono stato molto felice di ritrovarlo!”

Michele Bravi si è detto “ affascinato dall’attenzione che ha avuto Mika nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica. È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”

Mika e Michele Bravi si sono conosciuti a X Factor nel 2013: Mika debuttava come giudice, mentre Michele era concorrente e poi vincitore di quella edizione. Successivamente si sono ritrovati nel 2016 quando Mika ha invitato Michele al suo one man show Stasera CasaMika su Raidue. Quest’anno Mika sarà di nuovo giudice a X Factor, in onda su Sky dal 17 settembre, mentre il 19 settembre terrà I <3 Beirut , uno show speciale in streaming su YouTube per raccogliere fondi a sostegno della sua città natale, ferita dalle recenti esplosioni. Michele Bravi sta per pubblicare il suo nuovo concept album “La geografia del buio” che contiene anche il fortunato brano uscito in anteprima a Maggio “La vita breve dei coriandoli”.

Mika e Michele Bravi saranno sul paco dei Seat Music Awards in onda su Raiuno il 5 settembre dall’Arena di Verona per cantare insieme Bella d’Estate.